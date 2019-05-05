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    HaberlerRamazan Haberleri Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
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    05.05.2019 - 15:00 |

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    Bu gece Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlar arasında merak konusu olan oruçla ilgili sorular ise yoğun ilgi görüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinde yer verdiği sorulardan biri ise ' Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?'

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

    Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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