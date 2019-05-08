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    08.05.2019 - 15:23 |

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında vatandaşlar, birçok soruyu merakla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yanıtlanan birçok soru, vatandaşların merakını giderdi. İşte Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? sorusunun yanıtı...

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 6 Mayıs 2019 tarihinde başladı. 3 Haziran 2019 tarihinde sona erecek olan mübarek Ramazan ayı için vatandaşlar, merak ettiği soruların yanıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden cevapları öğrenebiliyor.

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

    Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254)

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