27.09.2020 - 15:04 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan önemli Azerbaycan görüşmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.
Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.
Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.