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27.09.2020 - 15:04 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan önemli Azerbaycan görüşmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini belirtti.

Şentop, Azerbaycanlı mevkidaşı Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ele alındı.

Şentop, Gafarova'ya, Türkiye'nin, "tek millet, iki devlet" şiarınca Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar sürüyorErmenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmalar devam ediyor.
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