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    18.06.2020 - 10:21 |

    Duyusal oyun: Eğlenceli köpükler

    Havaların ısınmasıyla su eğlenceleri başladı. Haydi bu hem kolay hem de çok keyif alacağınız aktivitemizin yapılışına bakalım! Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer sizin için hazırladı.

    Duyusal oyun: Eğlenceli köpükler

    Malzemeler

    Pet şişe
    Paket lastiği
    File çorap veya normal çorap
    Su
    Bir kap
    Bulaşık deterjanı

    Duyusal oyun: Eğlenceli köpükler

    Yapılışı

    Önce pet şişemizi ikiye bölüp file çorap veya ince bir çorap geçirip lastik takıp sabitliyoruz. Ardından sabunlu suyu hazırlıyoruz. Geniş bir kapta yaptığımız suya batırıp üflüyoruz ve keyifli dakikaların tadını çıkarıyoruz.

    Duyusal oyun: Eğlenceli köpükler

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