18.06.2020 - 10:21 |
Duyusal oyun: Eğlenceli köpükler
Havaların ısınmasıyla su eğlenceleri başladı. Haydi bu hem kolay hem de çok keyif alacağınız aktivitemizin yapılışına bakalım! Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer sizin için hazırladı.
Malzemeler
Pet şişe
Paket lastiği
File çorap veya normal çorap
Su
Bir kap
Bulaşık deterjanı
Yapılışı
Önce pet şişemizi ikiye bölüp file çorap veya ince bir çorap geçirip lastik takıp sabitliyoruz. Ardından sabunlu suyu hazırlıyoruz. Geniş bir kapta yaptığımız suya batırıp üflüyoruz ve keyifli dakikaların tadını çıkarıyoruz.