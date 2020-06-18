Duyusal oyun: Eğlenceli köpükler

Malzemeler

Pet şişe

Paket lastiği

File çorap veya normal çorap

Su

Bir kap

Bulaşık deterjanı

Yapılışı

Önce pet şişemizi ikiye bölüp file çorap veya ince bir çorap geçirip lastik takıp sabitliyoruz. Ardından sabunlu suyu hazırlıyoruz. Geniş bir kapta yaptığımız suya batırıp üflüyoruz ve keyifli dakikaların tadını çıkarıyoruz.