Duyusal oyun: Kum

Nasıl kurulur? Nasıl hazırlanır? Çocuğunuza faydası nelerdir, gelin beraber hem oynayalım hem öğrenelim!

Duyusal oyunlar, çocukların bilişsel, zihinsel, fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlar. Neyi nasıl yapacağına dair talimatlar içermez, önceden belirlenmiş bir gidişatı yoktur, doğru veya yanlış yoktur. Açık uçlu oyun imkanı sağlar ve tüm çocuklar oynayabilir. Hiçbir çocuk başarısız olmaz. Oyunun amacı bir ürün çıkarmak, bir sonuca varmak değil keşfetmektir. Duyusal oyunlar pek çok farklı şekilde kurulabilir. Farklı dokulardaki malzemeleri çocukların çok sevdiğini, uzun süre incelediklerini fark edeceksiniz.

MALZEMELER



📌6 su bardağı un

📌1 su bardağı irmik

📌1 su bardağı zeytinyağ veya bebe yağ

📌2 yemek kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Öncelikle unu döküp irmikli karıştırıyoruz iyice karıştıktan sonra yağı ilave edip harmanlayıp yoğuruyoruz. Ardından tarçını ilave edip karıştırıyoruz artık kumumuz oyun için hazır çeşitli kalıplar ve oyuncaklarla İyi eğlenceler dilerim.