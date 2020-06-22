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    22.06.2020 - 12:08 |

    Tuvalet kağıdı rulosundan unicorn yapıyoruz

    Duyusal oyun zamanı! Çocuk Gelişimci Kübra Nur Sezer tuvalet kağıdı rulosundan unicorn yapımını anlattı.

    Tuvalet kağıdı rulosundan unicorn yapıyoruz

    Malzemeler

    2 adet tuvalet kağıdı rulosu
    4 kapak
    İp
    Renki simli eva
    Yapıştırıcı
    Makas
    Pastel boya

    Tuvalet kağıdı rulosundan unicorn yapıyoruz

    Yapılışı

    Önce tuvalet kağıdı rulolarını beyaz renkle kaplıyoruz. Daha sonra bir tane tuvalet kağıdı rulosunu ortadan ikiye bölüyoruz. Bu kısım kafa kısmı olacak. İki taraftan deliyoruz. Deldiğimiz kısımlardan ip geçiriyoruz ve simli evalarla boynuz kulaklar yapıyoruz. Alt kısımda kalan ipten pipet geçiriyoruz ve delme işlemini büyük tuvalet kağıdı rulosuna da gerçekleştiriyoruz. Simli evalardan sırtına kuyruk yapıyoruz. Alt kısımlarda deldiğimiz deliklerden ipler geçiriyoruz. İplerin üzerine pipet geçirip kapaklarla ayaklarını oluşturuyoruz. Son olarak da kuklamızı rahat hareket ettirebilmek için çıta, çubuk veya bir kalem yardımıyla iplerimizi bağlıyoruz.

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