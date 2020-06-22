Tuvalet kağıdı rulosundan unicorn yapıyoruz

Malzemeler

2 adet tuvalet kağıdı rulosu

4 kapak

İp

Renki simli eva

Yapıştırıcı

Makas

Pastel boya

Yapılışı

Önce tuvalet kağıdı rulolarını beyaz renkle kaplıyoruz. Daha sonra bir tane tuvalet kağıdı rulosunu ortadan ikiye bölüyoruz. Bu kısım kafa kısmı olacak. İki taraftan deliyoruz. Deldiğimiz kısımlardan ip geçiriyoruz ve simli evalarla boynuz kulaklar yapıyoruz. Alt kısımda kalan ipten pipet geçiriyoruz ve delme işlemini büyük tuvalet kağıdı rulosuna da gerçekleştiriyoruz. Simli evalardan sırtına kuyruk yapıyoruz. Alt kısımlarda deldiğimiz deliklerden ipler geçiriyoruz. İplerin üzerine pipet geçirip kapaklarla ayaklarını oluşturuyoruz. Son olarak da kuklamızı rahat hareket ettirebilmek için çıta, çubuk veya bir kalem yardımıyla iplerimizi bağlıyoruz.