1 ışık yılı kaç km eder?

Bilim insanları uzaydaki mesafeleri ölçmek için kilometre ve metre gibi uzunluk ölçülerinin çok kısa kaldığını keşfedince yeni bir ölçü biriminin arayışına girişmişler. Bir süre sonra ışığın bir yılda gidebildiği mesafe olan ışık yılı ölçüsünü bulmuşlar. Böylece çok ama çok uzun mesafeleri ölçebilir hale gelmişler. Kısacası ışığın bir yılda ulaşabildiği mesafeye ışık yılı deniyormuş.

Işık yılının birimi ve hesaplama yöntemi

Peki, “bir ışık yılı kaç kilometre eder?” diye bir soru geldi aklımıza. Cevabı aşağıda:

Işık, saniyede tam 300.000 kilometre hıza sahipmiş. Bunun tam bir yıl boyunca kaç kilometre edeceğini hesaplayalım. Çarpma, toplama, düşünme…

Işığın saniyede 300.000 km yol kat ettiğini öğrendik.

Acaba bir dakikada ne kadar yol alır?

1 dakika 60 saniye olduğuna göre: 300.000x60 = 18 000 000 km

Şimdi bir saat için hesaplama yapalım.

1 saat 60 dakika eder. O halde:

18.000.000x60 = 1.080.000.000 km

Şimdi bir günü hesaplayalım hemen. Çok zevkli değil mi?

1 gün 24 saat olduğuna göre:

1.080.000.000x24 = 25.920.000.000 km

Son olarak bir yılda ne kadar yol aldığını da bulursak bu iş tamam!

1 yıl 365 gün ettiğine göre:

25.920.000.000x365 = 9.460.800.000.000 km

Işığın bir yılda kat ettiği yol tam olarak 9.460.800.000.000 (yaklaşık 9 trilyon) kilometreye denk geliyormuş. Bu mesafeyi düşünmek bile çok zaman alabiliyor. Işık bir yılda çok uzaklara gidiyormuş meğer. Umarız bilim insanları bu ölçü birimiyle çok uzakları hızla keşfeder de uzay ile ilgili merakımız biraz hafifler.

KISA BİLGİ: Şimşek çaktığında ışığı gelir, gürültüsü sonra. Hiç buna dikkat etmiş miydin? Bu ışığın, sesten hızlı hareket ettiğini gösterir.