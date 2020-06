Evrendeki en büyük ve en küçük gezegenin ismi nedir?

Güneş sistemindeki en küçük gezegen

Öncelikle Güneş sistemindeki en küçük gezegenden bahsedelim. Güneş sistemindeki en küçük gezegen 2006 yılına kadar Plüton’muş ama Plüton’un gezegen olmadığına karar verilmesi sonrası bu unvan Merkür’e verilmiş.

Merkür’ü biraz hatırlayalım istersen. Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür’den 20 tane bir araya gelse bir Dünya olurmuş. Ortalama yarıçapı 2440 km olan Merkür, Dünya’nın 0.38’i kadarmış. Dünya gibi kutuplardan basık değil yuvarlak bir gezegenmiş.

Peki ya evrendeki en küçük gezegen hangisi?

Uzaya gönderilmiş olan Kepler uzay teleskopunu duymuşsundur. Uzaydaki ajanımız sürekli yeni bilgiler bulup bize gönderiyormuş. Bu bilgilerden biri de uzayın en küçük gezegeni ile ilgili olanıymış. Adı Kepler -37b olan bu minik gezegen Kepler -37 güneş sisteminde yer alıyormuş. Kendi sistemindeki yıldızının çevresinde bir günde dönüyormuş.

Güneş sistemindeki en büyük gezegen

Dünyanın 317 katı olan Jüpiter, en büyük gezegenmiş. Güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerin kütlelerinin toplamının 2,5 katı olan Jüpiter, barındırdığı gazları dolayısıyla hacim olarak da oldukça büyük bir gezegenmiş.

Peki ya evrendeki en büyük gezegen hangisi?

Bu sorunun cevabı her an değişebilir. Çünkü bilim insanları her gün bir şey keşfediyor ve doğrular her an değişebiliyor. Uzay araştırmaları konusunda en büyük otoritelerden biri olan NASA bilgilerine göre çapı en büyük gezegen 2014 yılında keşfedilen HD 100546 b gezegeniymiş. Bu gezegenin yarıçapı yaklaşık olarak Jüpiter'in yarıçapının 6.9 katıymış.