Çitaların çok hızlı koşmasının sırrı nedir?

Yeryüzünün en hızlı hayvanı olan çitalar, bu hızlarını bolca spor yapmalarına borçlularmış. Tabii ki şaka! Doğuştan hızlı bir hayvan olan çitanın vücut yapısı koşmaya uygun şekildeymiş.

İnce bacak kemikleri varmış öncelikle. Bu bacak sistemini destekleyen esnek bir omurgaları ve uzun kuyrukları da hızlı koşabilmeleri için birer destekleyiciymiş. Tabii hızlı koşmalarının nedenleri bu kadar değilmiş?

Esnek omurgalarının etrafı çok güçlü kaslarla destekleniyormuş. Biz bunu yapmak için haftanın 8 günü spor yapmalıyız herhalde ama haftanın 7 gün olduğunu düşünürsek bu pek mümkün görünmüyor. Bugün çok şakacıyız fark ettiysen.

Neyse konumuza dönersek bir diğer neden de tırnaklarıymış. Dışarıda olan tırnakları koşarken yere sağlam tutunmalarını ve kendilerini ileriye güçlü atmalarına yararmış.

Bir insan koşarken nefes nefese kalır ve kalp atışları hızlanır senin de bildiğin gibi. Çünkü hızlı koşmak için kasların çok fazla oksijene ihtiyacı olurmuş. Çita dostlarımızın hem burun delikleri hem akciğerleri hem de kalpleri büyük olduğu için kasların istediği oksijeni rahatlıkla karşılarlar ve nefes nefese kalıp yorulmazlarmış.

Kuyrukları da koşmalarını destekleyen ve onlara denge sağlayan bir organlarıymış. Hızla koşarken sağa veya sola dönmeleri gerekirse düşmezlermiş.