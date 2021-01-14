Tavşanlar hakkında 10 ilginç bilgi

Tavşanlar hakkında ilginç bilgiler öğrenmek ister misin? Haydi, bizi takip et!

1. Dünyada neredeyse 50 farklı türde tavşan yaşıyormuş.

2. Ortalama 10 yıl yaşarlarmış.

3. En sevdikleri yiyecek havuç değilmiş. Havuç aslında dişlerini çürütürmüş. Havuç dışında marul ve salatalık da çok sevdikleri yiyeceklerdenmiş.

4. Tavşanların hepsi çok küçük olmazmış. 25 kg ağırlığa sahip tavşanlar da varmış.

5. Temiz olmayı seven tavşanlar kendilerini, yalayarak temizlerlermiş.

6. Dişleri, bizdeki tırnaklar gibi sürekli büyürmüş. Doğa şartlarında dişleri yıprandığı için onların uzaması oldukça işlerine yararmış.

7. Kulakları çok geliştiği için en ufak sesleri bile duyabilir, tehlikelerden rahatlıkla kaçabilirlermiş.

8. Yediklerini çok iyi sindiremediği zaman dışkısını yiyip tekrar sindirirmiş. Biraz mide bulandırıcı olsa da doğası gereği bunu yapması gerekiyormuş.

9. Gözleri 360 derece açıyla her şeyi görürmüş.

10. Yemek boruları tek yöne doğru çalışırmış. Bu yüzden de kusamazlarmış.