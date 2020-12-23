Anne Sütüne Gaz Yapan Yiyecekler Nelerdir? Bebeklere Gaz Yapan Besinler

Bebekler tam gelişmemiş bir sindirim sistemi ile dünyaya gelmektedir. Sindirim sırasında kullanılan

birçok enzim bebeklerde tam anlamı ile işlev göstermez. Bu durum bebeklerde beslenme sonrasında kramp şeklinde karın ağrıları ile kendini göstermektedir. Yaşamın ilk aylarında görülen bu gaz ağrıları haftanın 3 günü en az 3 saat ve 3 haftadan fazla süre devam ederse enfantil kolik rahatsızlığından şüphelenilir. Bebekler gaz sancısı durumunda birkaç saat içinde sakinleşmiyor ve günün diğer bölümünde huzursuzsalar anne ve babalar, en kısa sürede uzman bir doktora başvurmalıdır.

Anne Sütüne Gaz Yapan Yiyecekler Nelerdir?

Emzirme döneminde annenin hem kendi sağlığı hem de bebeğinin sağlığı için hamilelik döneminde olduğu gibi beslenme düzenine dikkat etmesi ve özen göstermesi oldukça önemlidir. Anne sütüne gaz yapan yiyecekler şöyle sıralanabilir:

- Lahana: Emziren annelerin lahana tüketmesi bebeklerde gaza ve uykusuz gecelere neden olabilmektedir.

- Soda, çikolata, çay, kafein içeren içecekler, limon, portakal, kayısı, armut, şeftali ve greyfurt gibi meyveler

- Kepekli yiyecekler

- Kuru fasulye, bakla ve bezelye gibi baklagiller

- Çiğ sebze ve meyve

- Şarküteri ürünleri

- Süt ürünleri (özellikle anne laktoza karşı duyarlı ise). Süt tüketilecek ise Hindistan cevizi sütü, badem sütü, yulaf sütü tercih edilmelidir.

Bebeklere Gaz Yapan Besinler

Anne sütü, bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişimi için çok önemli bir besin kaynağıdır. Pek çok anne, beslenme düzeninin bebeğin gazına ve huysuzluğuna katkısı olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte bebeklerin beslenme esnasında hava yutmaları, bağırsak hareketlerini sağlayan sinir sisteminin gelişmemesi gibi bazı etkenlerde bebeklerde gaz oluşumuna sebep olmaktadır. Emzirme sürecindeki anneler, bebeğin besin ihtiyacının tam olarak karşılanması için besin miktarını artırabilmektedir. Meyve ve sebze bakımından zengin bir beslenme de tercih edilmektedir.

Anneler, beslenme programlarında özellikle gaz yapan yiyecekler kategorisine giren mercimek, süt ürünleri, kuru fasulye, soğan, brokoli, karnabahar, baharatlar gibi besinlerden mümkün olduğunca kaçınmaktadırlar. Annelerin tükettikleri besinlere dikkat etmeleri ve gaz yapan yiyecekleri bir süre yaşamlarından çıkartmaları alacakları en etkili tedbirler arasındadır.

Bebeklerde Gaz Problemi Nasıl Anlaşılır?

Anneler bebeklerinde gaz problemi olup olmadığını anlamak için şu belirtilere dikkat etmelidir:

- Bebeğin karnında sertlik varsa,

- Bacaklarını karnına doğru çekiyorsa

- Süt emerken ağlayarak emmeyi bırakıyorsa

- Arkaya doğru geriniyorsa

- Uyumakta zorlanıyorsa

- Beslenmede zorluk çekiyorsa

Bebeklerde gaz problemi kuvvetle muhtemel mevcut olup anneler doktora mutlaka danışmalıdır.