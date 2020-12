Bebek Oyunları Nelerdir? Bebeklerin Oynayabileceği Oyunlar Ve Bebek Aktiviteleri

Yumuşak oyuncak, çıngırak, mobil, istifleme oyunları, ısırma oyunları ve diğer aktivite panoları bebeğinizin gelişmesine katkıda bulunur. Oyuncaklar bebeğinizin gelişimi için çok önemlidir. Çocuğunuzun gelişim aşamasına en uygun olanları seçmeniz gereken birkaç güvenlik kuralı vardır.



Bebek Oyunları Nelerdir?



Bir çocuğun ilk ayları en önemlisidir. Bu dönemde bebek etrafındaki dünyayı keşfeder ve duyularını geliştirir. Bu temel uyanış dönemi oyunlar, oyuncaklar ve aile aktiviteleri ile kolaylaştırılır. Bebekler, yumuşak oyuncaklar, kitaplar, yapboz bulmacalar, yürüyüşçüler, çıngıraklar, tüm bu nesneler bebeğin hayvan seslerini, renklerini, şekillerini keşfetmesine ve motor becerilerinin gelişimine katılmasına yardımcı olur.



Bebeğin hayvanları keşfederken eğlenmesini sağlayan su geçirmez ve renkli oyun minderlerinden yararlanabilirsiniz. Çocuğunuz yaşı ne olursa olsun, paspas ters çevrilebilir olduğu için oyuncaklarının yanı sıra arabaları ile de oynayabilecek. Bu oyunla bebeğinizin motor becerileri gelişir.



Çıngıraklı oyuncaklarda yapılan aktiviteler de çocukları harekete geçirir. Çocuğunuz doğumdan itibaren çıngırağıyla uyuyabilecek, oynamak istediğinde sallayabilecektir! Bu aktivite oyuncağı meraklarını ve motor becerilerini harekete geçirecek.



Renkli yürüyüş arabalarıyla da pek çok beceriyi kazandırabilirsiniz. Yürümüyorsa bebeğin motor becerileri nasıl uyarılır? Tahta yürüyen araba istediğiniz çözümü size sunar. Onunla bebek, etrafındaki dünyayı kendi ayakları üzerinde keşfedecek. Kollar, daha iyi destek için çocuğun yaşına ve boyutuna uyum sağlar. İlk adımlar bittiğinde, bebek nihayet birçok aktiviteyle eğlenebilir.



Aylara Göre Bebeklerin Oyun Anlayışları Nelerdir?



İlk aylarda bir bebek tüm duyularıyla çevresini keşfetmeyi öğrenir. Nesneler renkleri, parlaklıkları, hareketleri, sesleri ve dokuları ile onu cezbeder. O onlara bakar, onları dokunuyor ve dinler sesleri yaptıkları. Böylece özelliklerini öğrenir. Yumuşak veya pürüzlü, sert veya yumuşak, büyük veya küçük, hareketsiz veya hareket halinde olabilirler. Yaklaşık 1 ila 3 ay arasında, renk kontrastları (örneğin: beyaz karton üzerinde siyah bir çerçeve ile sınırlandırılmış geometrik bir şekil) bir bebeğin dikkatini renklerin kendisinden çok daha fazla çeker.



Bu yaş için uygun oyuncaklar:

Kumaş hayvanlar

Müzik kutusu

Çıngırak

Diş çıkarma oyuncağı

Ses yayan oyuncaklar

6 aydan itibaren, bir çocuk farklı şekillerdeki nesneleri manipüle etmeyi sever. Yaklaşık 10 ay boyunca, kapları tekrar tekrar doldurup açıp kapatarak eğlenmeye başlar. Mutfaktaki plastik tabak ve kaplardan oluşan dolap bu nedenle onun için çok çekici. Ayrıca banyo sırasında kaplarla çok eğlenecek.



Bu yaş için uygun oyuncaklar:

Top

Ahşap bloklar

Doldurulacak ve boşaltılacak kap

Müzik aletleri (ksilofon, davul vb.)

Yuvalanabilir, istiflenebilir oyuncaklar

Bebeklerin Oynayabileceği Oyunlar ve Bebek Aktiviteleri Nelerdir?



Çıngıraklar, diş çıkarma halkaları, lastik hayvanlar… Isırık oyuncakları bebeğiniz için bir nimettir. Ağrıyan diş etlerini sakinleştirmesine yardım etmekle kalmıyor, ona pek çok şey öğretiyorlar.



Bebekler için ilk on favori oyunda 1 numara olan guguk kuşu oyunu, eviniz de dahil olmak üzere tüm evlerde çok popülerdir.



Doğuşu ile ilk yaşı arasında, bebeğiniz bir kaşifin ruhuna sahip. Müzikli oyuncaklar, keşiflerinde ona akıllıca eşlik ediyor.



Çocuğunuzu yıkamak, onu yıkamak için gereklidir, ancak aynı zamanda ortak bir zevktir. Bebek arabası, el arabası... Yuvarlanan her şey küçük çocukları büyülüyor. İtmeli oyuncaklar, yürümenin en iyi yoludur.



Biliyor musun? Bebeğinizin gelişimi ellerinden ve parmaklarından geçer. Basit oyunlar ve tekerlemeler ile onu sadece eğlendirmekle kalmaz, aynı zamanda teşvik de edebilirsiniz. Küçük yaşlardan itibaren onları hamuru ile tanıştırabilirsiniz. Çocuklar için zamansız bir aktivite çünkü çok eğlenceli ve çok yaratıcı bir aktivite olacaktır.



Boyama aktiviteleri, her yaşta zevk alabileceğiniz, zamansız, çok olumlu başka bir aktivitedir. Aynı şekilde, onlara yavaş yavaş güzel çizimler yapmayı öğretmek, hayal güçlerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesine ek olarak, aileleriyle mükemmel anlar paylaşmalarına olanak tanır.



Çocuklarınız hala küçükse, çok uzun sürmeyen küçük bir oyun seçin. Ancak büyüdüklerinde uzun süreli aktiviteler yapabilirsiniz.