Bebeklerde Alerji Testi Nasıl Ve Ne Zaman Yapılır? Alerji Testi Neleri İçerir?

Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonu vücudu bakteri ve virüslerden koruması olmaktadır. Ancak bazı durumlarda bağışıklık sistemi normal şeylere de tepki göstermektedir. İşte bu tepkiye alerji denmektedir.

Bebeklerde Alerji Testi Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Alerji testleri genellikle deri üzerine yapılmaktadır. Ancak 4 yaşından daha küçük olan çocuklar için bu yöntem uygun bulunmamaktadır. Bunun için 4 yaşından daha küçük olan bebekler için kan testi yapılmaktadır. Bu testlerde bakılan değer ise IgE değerleri olmaktadır. Bu değerin yüksek çıkması ise bebeğin alerjisi olduğu anlamını taşımaktadır.

Alerji Testi Neleri İçerir?

Alerji testleri denildiğinde akla ilk gelen genellikle deri testleri olmaktadır. Ancak alerjilerin tespit edilmesinde kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Alerjinin tanısı için kullanılan testler ise şunlar olmaktadır

Endoskopi,

Deri testleri,

Akım Sitometrisi,

Besin yükleme testleri,

Bazofil aktivasyon testleri,

Eozinofil Sayımı,

Bronş prokovasyon testleri,

Fiziksel ürtiker testleri,

Nitrik oksit ölçümü,

İlaç prokovakasyon testleri,

otolog serum testleri,

Reverzibilite testi,

Serum spesifik IgE

Pletismografi,

Kantitatif Ig testleri,

Solunum fonksiyonları testleri,

Serum total IgE tayini

Diğer bir yandan herkes tarafından bilinen deri testleri de kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bu türlerden ilki prik testleri olmaktadır. Bu testlerde gıda, ilaç ve solunum alerjilerinin doğrulaması yapılmaktadır. Ancak tek başına yeterli bilgiyi sağlamamaktadır. Bunun için bebeğin öyküsü de önemli olmaktadır.

Deri testlerinden ikincisi ise intradermal testler olmaktadır. İlaç ve venom anafilaksilerde uygulanmaktadır. Diğer bir yandan bu testlerin yanlış negatif olması sebebi ile klinik bulgularda önemli olmaktadır.

Son olarak yama testi de üçüncü türü oluşturmaktadır. Bu testler daha geç tepki verenler için uygulanmaktadır. Alerjik kontakt dermatit tanısının olmazsa olmasıdır.

Bebeklerde Alerjinin Belirtileri

Bebekler alerjenle karşılaştıkları vücutları şiddetli tepki göstermektedir. Bu tepkilere de alerjinin belirtileri denmektedir. Bebeklerde görülen alerji belirtileri ise şunlar olmaktadır:

Nefes almada zorluk,

Burun akıntısı,

Hapşırma,

Öksürme,

Gözlerde şişkinlik, kızarıklık ve sulanma,

Ciltte oluşan döküntüler,

Ciltte görülen kızarıklıklar,

Dudaklarda ve dilde şişme,

İshal,

Kusma,

Baş ağrısı,

Dikkat dağınıklığı,

Sindirim problemleri,

Egzama,

Depresyon,

Mide yanması,

Dilde pamukçuk,

Karın ağrısı,

Yüzde şişme,

Sersemlik,

Baş dönmesi,

Kaşıntı,

Burun tıkanıklığı,

Kulakta çınlama,

Gaz,

Kabızlık,

Karın şişliği,

Boğaz ağrısı,

Halsizlik.