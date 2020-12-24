Bebeklerde Besin Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Besin Alerjisine Ne İyi Gelir?

Bebeklerde besin alerjilerinin zamanında tespit edilememesi gelişimlerinin geri kalmasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple belirtilerin doğru değerlendirilip alerjenin tespit edilmesi önemli olmaktadır.



Bebeklerde Besin Alerjisi Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerin besin alerjileri kendisini solunum yollarını veya sindirim sistemlerini etkileyerek göstermektedir. Bu sebeple besin alerjilerinin belirtileri geniş bir alanı kaplamaktadır. Ayrıca alerjene maruz kalan bebeklerde belirtiler ilk bir saat içerisinde kendisini göstermektedir. Bu belirtileri ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Hırıltı,

Egzama,

Burun akıntısı,

Hapşırık,

Baş ağrısı,

Karın ağrısı,

İshal,

Şiddetli kusma,

Huzursuzluk,

Yüzde şişme,

Ürtiker,

Anafilaksi ve şok

Besin Alerjisine Ne İyi Gelir?



Eğer bir bebekte gıda alerjisi tanısı konmuşsa bu alerjinin tek tedavisi alerjenden uzak kalmak olmaktadır. Bunların yanında bebeklerde gıda alerjisi görülme riskini azaltmak için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler ise şunlar olmaktadır:

Bebekler olabildiğince çok anne sütü almalıdır.

Eğer gerekiyorsa bebeklere alerjilerine uygun olan formül mamalar doktorunun tavsiyesi ile verilmelidir.

Bebeklerde ek gıdaya doktorlarının önerisi ile başlanması gerekmektedir. Daha öncesinde başlanılan ek gıdalar bebeklerde gıda alerjisi riskini arttırmaktadır.

Ek gıdaya başlayan bebeklere her yeni besin 3 gün ara ile tattırılmalıdır.

İlk tattırılacak gıdaların daha az alerjen olan gıdalardan seçilmesi gerekmektedir.

Bazı besinlerin verilebilmesi için gerekli yaş sınırları bulunmaktadır. Bu yaş sınırlarına uyulmalıdır.

Alerji Riski Yüksek olan Gıdalar Nelerdir?



Yeni ek gıdaya başlayan bebekler için alerjen olma riski yüksek olan gıdalar şunlar olmaktadır:

Süt,

Yer fıstığı,

Fasülye,

Çilek,

Kivi,

Bazı baharatlar,

Bal,

Bezelye,

Çikolata,

Yumurta,

Bebeklerde Besin Alerjisi Belirtileri Ne Zaman Ortaya Çıkar?



Bebeklerde besin alerjileri kendilerini farklı yollar ile farklı zamanlarda göstermektedir. Bu belirtiler alerjene maruz kalındıktan hemen sonra olabileceği gibi günler sonrasında da ortaya çıkabilmektedir.



Kusma, egzama, ishal, hırıltılı nefes alma, ürtiker ve yüzde şişme alerjene maruz kaldıktan hemen sonra veya 1 saat içerisinde kendisini göstermektedir. Ayrıca hemen verilen tepkilerin en ağırı ise anaflaksi olmaktadır. Anaflaksi ise bebeklerde kendisini nefes alımının zorlaşması, yüzde şişme, vücutta ve yüzde yaygın kızarıklıklar ve döküntüler, kaşınma, kusma, ağızın ve dilin şişmesi olarak göstermektedir.



Solunum sistemleri sorunları, kusma, ishal ve egzama gibi belirtiler ise alerjene maruz kaldıktan 24 saat sonra ortaya çıkmaya başlamaktadır.