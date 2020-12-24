Bebeklerde Göbek Ve Kasık Fıtığı Neden Olur, Nasıl Geçer? Bebeklerde Fıtık Belirtileri

Yaygın olarak görülebilen bir problem olan bebeklerde göbek fıtığı karın duvarını oluşturan kas yapısının beklenen düzeyde kapanmamasına bağlı olarak meydana gelmekte, 4 yaşa kadar devam etmesi durumunda tedaviyi gerekli kılabilmektedir. Özellikle düşük veya prematüre doğumlarda göbek fıtığı görülme riskinin arttığı bilinmektedir. Yalnızca bebeklerde ve çocuklarda değil, yetişkinlerde de göbek fıtığı görülebilir. Bu durumun ileri yaşlarda görülebilme nedeni ise karın içerisinde yer alan basınç miktarının artması nedeniyledir.



Bebeklerde Göbek ve Kasık Fıtığı Neden Olur?



Bebeklerde göbek fıtığının oluşumunun pek çok nedeni olabilir. Genellikle öksürme, ağlama gibi durumlarda göbek deliğinin çevresinde şiş bir görünüm oluşması fıtığın anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle karının şiş hale gelmesi sayesinde fıtığın oluşumu daha kolay anlaşılabilir. Çoğunlukla herhangi bir yan etkisi göstermese de bebeklerde ağrı, kusma, kızarıklık gibi sonuçlar doğurabilir. Bu duruma bağlı olarak bebekte huysuzluk gözlemlenebilir. Bu gibi durumlarda sağlık kuruluşuna gidilmesi bebeğin sağlığı açısından önem arz etmektedir.



Bebeklerde Göbek Fıtığı İçin Nasıl Geçer?



Bebeklerde göbek fıtığına bağlı belirtilerin ve şikayetlerin artması durumunda sağlık kuruluşundan randevu alınmalıdır. Aksi takdirde daha ciddi problemlerin görülmesi olası hale gelecektir



Bebeklerde Fıtık Belirtileri



Bazı durumlarda bebeklerde göbek fıtığının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söylemek mümkündür. Fıtığın karın içine itilememesi, çıkıntı yapması gibi riskler nedeniyle kan akışı yavaşlayabilmekte bu duruma bağlı olarak bağırsak dokusunun kaybı gerçekleşebilmektedir. Her ne kadar bu gibi durumlarda bebeklerde ağrı şikayeti görülse de fark edilmemesi veya dikkate alınmaması halinde fıtık düğümlenmesi oluşabilir. Düğümlenen fıtığın bağırsak tıkanıklığına ve enfeksiyona neden olması da cerrahi bir müdahaleyi gerekli kılmaktadır.



Düğümlenen Fıtık Ne Tür Belirtiler Gösterir?



Bebeklerde düğümlenen fıtık durumu genellikle ağrı şikayeti gösterir. Kabızlık, şiddetli karın ağrısı, kusma, bulantı ve fıtığın oluştuğu yerlerde kızarıklık, şişlik ve kabarıklık gibi belirtiler de meydana gelmektedir. Renk değişimi gözlemlenebilir.