Bebeklerde Kalça Ultrasonu Ne Zaman Yapılır? Ultrason Değerleri Kaç Olmalıdır?

Erken dönemden itibaren bebeklerde meydana gelen kalça gelişim sorunu displazisi, anne ve babaların en çok korktuğu durumlardan biridir. Bu konuda ultrasonografi tanı koymak amaçlı kullanılan en önemli yöntemler arasında yer alır. Tabii özellikle doğumdan itibaren öyle bir sorunum meydana gelmemesi için belli bir zaman çerçevesinde ultrason çok önemlidir.

Bebeklerde Kalça Ultrasonu Ne Zaman Yapılır?

Erken ve doğru tanı ile beraber bebeklerde kalça çıkığı üzerinden meydana gelecek sorunlara çözüm bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı erken bebeklik dönemi olarak da tabir edilen ilk 6 aylık süre içerisinde, ultrasonografi bu konuda kullanılır. Özellikle en yaygın tanı aracı olarak da değerlendirilen ultrason, gelişimsel açıdan bölgedeki sorunu tam olarak teşhis etme imkanı sağlar. Ancak mutlaka bebeğin doğumu ile beraber ilk 6 ay içerisinde, doğru zamanda kalça ultrasonu gerçekleşmelidir.

Bebeklerde Ultrason Değerleri Kaç Olmalıdır?

Annenin yaşına ve ultrason sırasındaki ölçümlere bağlı olarak bu konuda belli başlı bazı değerler ön plana çıkar. Oransal açıdan 1:10 ila 1:250 olarak ele alınır ve buna bağlı şekilde değerlendirilir. Bu bağlamda yapılan ve ölçülen değer ile beraber, 3,5mm’den düşük NT değeri normal değer olarak kabul edilmektedir. Bu değerlerin üzerinde veya altında meydana gelebilecek olası ultrason değerleri, erken zamanda müdahale için etkin bir çözüm yöntemi sağlar.

Bebeklerde Kalça Ultrasonun Önemi Nedir?

Kalça ultrasonu diğer bir ismi ile bebeklerde kalça çıkığı testi olarak da bilinmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere doğum ile beraber kalça çıkığının olup olmadığını belirtmek için bu yöntem ile alınır. Erken bebeklik döneminde gelişimsel kalça sorunu olan displazisi yaşanmaması açısından ultrason ölçümü gerçekleşir. Böylece bebeklerde yaşanacak olası kalça çıkığı ya da bölgedeki sorunlara karşı, zamanında çözüm üretilir.

Bebeklerde Kalça Ultrasonu Nasıl Yapılır?

Kalça eklemini değişik açılardan incelemek ile beraber, fermuar başının eklemdeki kısmını anlama konusunda ultrason çözüm yöntemi sağlar. Özellikle radyografik ya da klinik yönden yapılan testlerde ve kontrollerde gözden kaçabilecek tüm olası durumlar, bebeklerde kalça ultrasonu ile beraber ortaya çıkarılmaktadır. Bu sebepten dolayı ilk 6 ay içerisinde ultrasonografi kullanılmak suretiyle bebeğin ölçümü cihaz üzerinden gerçekleşir.