Bebeklerde Kulak Akıntısına Ne İyi Gelir Ve Nasıl Temizlenir?

Kulak ağrısı, ateş, kaşıntı, kulak çınlaması ve duymada azalma gibi bazı şikayetlerin eşlik ettiği bebeklerde kulak akıntısı çok yaygın olmaktadır.



Bebeklerde Kulak Akıntısı Nedir?



Bebeklerde kulak akıntısı aslında kulak iltihabı olarak da bilinmektedir. Kulak akıntısı, kulaktan gelen bir sıvı olmaktadır. Çoğu zaman kulaklarda kiri birikir ve akıntı oluşur. Bu vücudun doğal şekilde ürettiği bir yağdır. Fakat, yırtılan kulak zarı gibi bazı diğer koşullar, kulağından kan ve ya diğer bazı sıvıların akmasına sebep olabilir. Bu tür kulak akıntıları, kulağınızın yaralandığı ve ya enfekte olduğu tıbbi müdahale gerektirdiğinin de bir işaretidir.



Bebeklerde Kulak Ağrısına Ne İyi Gelir?



Genel olarak kulak ağrılarında sebebine bağlı olarak alanında en iyi olan uzman doktorları ziyaret etmenizde fayda vardır. Bebeklerde kulak ağrıları her ne kadar da kendi kendine geçebilen hastalık olsa dahi doktorlar her zaman uygun olan bir antibiyotik reçete etmektedir.



Antibiyotiğe ek olarak enfeksiyonun sebep olduğu ağrıları hafifletmek için de ibuprofen ve ya asetaminofen gibi ağrı kesici önerebilir. Bu şekilde önerilen ilaçlar öngörülen sürelerde tamamlandıktan sonrasında bebeğinizi tekrardan mutlaka doktora kontrole götürünüz.



Bebeklerde Kulak Akıntısının Nedenleri



Bebeklerde genelde kulak akıntısının bilinen en önemli sebebi kulakta oluşmakta olan enfeksiyonlardır. Diğer sebepleri ise;

Kulak kanalında oluşmuş olan travmalar

Dış kulak kanalında yer alan bir madde

Boğaz iltihapları

Bebeğin kulağına su kaçması durumu

Kabakulak şeklinde yer almaktadır.



Bebeklerde Kulak Akıntısı Nasıl Temizlenir?



Eğer bebeklerin kulağındaki akıntı ilk oluyorsa, sarı renkli ve kokulu ise mutlaka doktor tarafından görülmelidir. Kulak akıntıları ciddi sorunlara işaret edebilir. Bebeklerde oluşan kulak iltihabı ya da kulak akıntısı söz konusu olur ise hemen bir antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Normalde kulak kiri sarı renkte olur ve banyo sonrası kulakların dış kısmına biraz gelmektedir.



Kulak kirini en sağlıklı temizleme yöntemi; banyonun sonrasında havlu kağıt ile ve ya havlunun kenarı ile kurulmaktır. Yani kulak içine pamuklu çöp, tığ ve ya kürdan gibi herhangi yabancı cisim sokmadan bebeklerin kulaklarının temizlenmesi gerekir. Bebeklerde genel olarak kulak temizliği işlemi yapılırken havlu yardımı ile kulağın dış kısmını da kurulamak en doğru yöntem şeklinde bilinmektedir.