Bebeklerde Kusma Neden Olur, Ne Zaman Biter? Bebeğin Fışkırarak Kusması Nasıl Önlenir?

Kusma, mide içerisinde bulunanların midenin dışına ağız yolu ile çıkarılması eylemidir. Bebeklerde sıklıkla görülen kusma bir hastalığın habercisi olabileceği gibi gelip geçici ve normal bir durum da olabilmektedir.



Bebeklerde Kusma Neden Olur?



Bebekler özellikle hayatlarının ilk 6 ayında sürekli kusabilirler. Bu gelişimlerinin bir parçasıdır ve 6. aya yaklaştıkça bu kusmalar azalmaktadır. Burada önemli olan bebeğin kilo almasını engellememesidir.



Bebeklerde görülen kusmanın ikinci sebebi ise yanlış tarda beslenmeleri olmaktadır. Bu durum özellikle biberon ile beslenen bebeklerde görülmektedir ve bebeklerin hava yutması sebebi ile olmaktadır. Diğer bir yandan kullanılan biberonun deliklerinin bebeklerinin ayına uygun olması gerekmektedir. Aksi halde bebeğin ağzına yutabileceğinden fazla süt veya formül mama gelecek ve fazla mama bebeğin burnundan çıkacaktır.



Bebeklerde görülen kusmanın bir diğer sebebi ise reflü olmaktadır. Özellikle zamanından erken doğan bebeklerde daha sık görülen bu durum zamanında doğan bebeklerde de gözlemlenmektedir. Reflü ise bebeklerin mide kapakçıklarının tam olarak gelişmemesi sebebi ile mide içerisindekilerin yemek borusuna geri kaçması olmaktadır.



Bebeklerde Kusma Ne Zaman Biter?



Bebeklerde görülen kusmanın altında eğer herhangi bir hastalık yoksa 6. ayda bitmesi beklenir. Ancak reflü ya da gıda alerjisi gibi bir sorun varsa bu durumda hastalığın tedavisi ile kusma bitecektir.



Bebeğin Fışkırarak Kusması Nasıl Önlenir?



Öncelikle bebekler için normal olarak kabul edilen kusmalar sızıntı tarzında gerçekleşen kusmalar olduğu bilinmelidir. Eğer bebek fışkırır tarzda kusuyorsa o zaman bunun bir hastalığın belirtisi olduğu düşünülür ve en geç 36 saat içerisinde bir uzmana başvurmak gerekmektedir.



Eğer bu tür bir kusma bebeğin ilk 1-2 gününde meydana geliyorsa bu yemek borusunda oluşabilecek bir tıkanıklığın habercisi olmaktadır. Fışkırarak kusmanın önüne geçmek için ise hastalığın teşhisinin konması ve tedavisinin yapılması gerekmektedir.



Bebeklerde Zorlanarak Kusma Neden Olur?



Zorlanarak kusan bir bebekte öğürtüler, fışkırarak kusma ve burundan kusmuk gelmesi gözlemlenmektedir. Bebeğin mide bulantısının belirtileri arasında ise; cilt renginde solma, huzursuzluk ve tedirginlik olmaktadır. Bu durumlar yaşandığında akla ilk gelmesi gereken bebeğin herhangi bir hastalığı olup olmadığıdır. Bu sebeple bebeğin en kısa süre içerisinde bir uzmana götürülmesi gerekmektedir.