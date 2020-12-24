Bebeklerde Ses Kısıklığı Neden Olur? Ses Kısıklığına Ne İyi Gelir?

Bebeklerde oluşan ses kısıklığı tek başına hastalık olarak değerlendirilmemelidir. Bu durum başka bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Bebeklerde oluşan ses kısıklığı problemleri ses perdesinde oluşan boğuklaşma ya da çatallaşma gibi durumlardır.



Bebeklerde Ses Kısıklığı Neden Olur?



Bebeklerde meydana gelen ses kısılmasının pek çok farklı nedeni olabilmektedir. Çoğunlukla bu durum bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak bebek sesini kullanmak için kendini çok zorlarsa bu durumda ses telleri daha fazla zarar görebilmektedir.



Bebeklerdeki ses kısıklığı probleminin en önemli nedeni çok fazla ağlamalarından ileri gelmektedir. Eğer bir bebek çok yüksek sesle uzun süreler ağlarsa bu durumda ses tellerinde şişme olur ve ses kısılması durumu ortaya çıkar.



Boğaz reflüsü de ses kısıklıklarının başlıca nedenlerinden bir tanesidir. Mide asidi yukarı doğru hareket ederse ses tellerinin tahriş olmasına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumda da ses kısıklığı oluşur.



Bebeğin herhangi bir beşine ya da maddeye alerjisi varsa bu durumda bebekte ses tellerinde şişme ve ses kısılması problemleri görülebilmektedir.



Ses Kısıklığına Ne İyi Gelir?



Bebeklerde meydana gelen ses kısıklıkları ciddi bir hastalık sebebi ile gelişmediyse oldukça basit yöntemler ile gidermek mümkündür.

Bebeklerdeki ses kısıklığı grip gibi viral sebepler ile meydana gelmişse burnun antiseptik su ile temizlenmesi bebeğin kısık sesine iyi gelecektir.

Kolik bebekler genelde çok fazla ağlar. Böyle bir durumda ise ses kısıklıkları oluşabilir. Ses kısılması durumunda bebeğin ağlama sebebinin ortadan kaldırılması doğru bir yöntem olacaktır.

Bebeklerde ek gıdaya geçiş döneminde ses kısılması gibi problemler ile karşılaşılabilmektedir. Bu gibi durumlarda ek gıda ile birlikte bebeklere bol bol su içirilmesi çok önemlidir.

Ses kısılmasının en iyi tedavisi anne sütü ile sağlanabilmektedir. Annenin bebeği sık sık emzirmesi bebeğin boğasının yumuşamasına dolayısı ile ses tellerinin de düzelmesine neden olacaktır.

Bebeklerde Ses Kısıklığına Karşı Bitkisel Çözümler



Bebeklerdeki ses kısılması problemleri basit nedenlerden oluşmuş ise bunların bitkisel yollarla tedavisi de mümkündür.

Bebeklerde ses kısıklığı için ada çayı oldukça etkilidir. Bu gibi durumlarda ada çayı ile bebeğin ses kısılmasını tedavi edebilirsiniz.

Turp suyu ile bal karışımının da ses kısılması ve balgam, boğaz enfeksiyonları gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.