Bebeklerde Yüksek Ateş Nasıl Düşürülür? Evde Doğal Yöntemlerle Ateş Düşürme Yöntemleri

Bir çocuk, iç sıcaklığı 38 °C'yi aştığında ateşli kabul edilir. Ancak tüm çocuklar ateşle aynı şekilde baş edemez.



Bebeklerde Yüksek Ateş Neden Oluşur?



Ateş, bedenin kendisini hiç görmediği veya hafızasını kaybettiği bir mikroplara karşı koruyan bir tepkisidir. Enfeksiyona bir virüs, bakteri, parazit veya mantar neden olabilir. Vücut ısısındaki yükselmenin bazı saldırganları dengesizleştirmesi ve ortadan kaldırılmasını kolaylaştırması mümkündür.



Bebeklerin ateşleri daha sık çıkar çünkü bağışıklık sistemleri yetişkinlere nazaran güçlü değildir. Bebek 38 dereceyi aştığında panik olur! Bununla birlikte, ateş, vücudun bir enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olmak için verdiği normal tepkidir. Kendi içinde ateş çoğu zaman ciddi değildir ve sadece kötü bir şekilde tolere edildiğinde tedavi gerektirir. Bu nedenle iki tür ateş vardır. Bebeklerde 5 günden az, daha büyük çocuklarda ise 1 haftadan az bir süredir gelişen ateşin akut olduğu söylenir. Bulaşıcı hastalıklar ya da diş çıkarma dönemlerinde bebeklerde ateş görülür.



Bebeklerde Yüksek Ateş Nasıl Düşürülür?



Çocukların genellikle ateşi vardır, ancak ateş mutlaka tehlikeli değildir ve her zaman bir hastalık belirtisi değildir. Aslında ateş, vücudun iltihaplanma reaksiyonunun başladığını gösteriyor. Bu çoğunlukla bakteriyel veya viral enfeksiyon nedeniyle oluşur. Ateşin (yüksek vücut ısısı) enfeksiyona neden olan organizmaları (bakteri ve virüsler gibi) etkisiz hale getirmeye yardımcı olan faydalı bir baş etme mekanizması olduğuna inanılmaktadır.



Çocuğunuz ateşi varsa yemek yemek istemeyebilir. Susuz kalmaması için bol sıvı verin. Örneğin; su, meyve suyu, çorba.



Çocuklara ve ergenlere aspirin veya aspirin içeren ürünler vermeyi. Bu ürünler komaya ve ölüme yol açabilen ciddi bir hastalık olan Reye sendromuyla ilişkilendirilmiştir. Çocuğunuzu hafifçe giydirin ve çok ısınmasını önlemek için yatağına hafif battaniyeler koyun.



41 °C'yi aştığı istisnai durumlar dışında, ateş tehlikeli değildir. Öte yandan, özellikle yeni doğanlarda ciddi bir enfeksiyonun göstergesi olabilir ve bu nedenle uyanık olmalıdır.



Evde Doğal Yöntemlerle Nasıl Ateş Düşürülür?



Ateşin en büyük dezavantajı, yarattığı rahatsızlıktır. Bu rahatsızlık acıya ve asabiyete dönüşebilir. Çocuğunuz kendini iyi hissetmiyorsa veya acı çekiyorsa ateş ilacı kullanmak isteyebilirsiniz. Fakat doğal yollarla da ateşi kontrol altına alabilirsiniz.

Herhangi bir huzursuzluk vücut sıcaklığını artırabileceğinden, çocuğunuzun dinlenmesi için sakin bir ortam sağlayın .

Hafif, kuru giysiler giymesini sağlayın. Bu, ısıyı doğal olarak cilt ve ter yoluyla dağıtır. Titriyorsa, titreme durana kadar onu hafifçe örtün.

Susuz kalmasını önlemek için ona sık sık sıvı gıda verin. Örneğin: Su ve meyve suyu.

Oda sıcaklığını 21 ° C ile 23 ° C (70 ° F ile 73 ° F arasında) arasında tutun.

Eğer daha iyi hissetmesine yardımcı olacağını düşünüyorsanız, çocuğunuzun vücuduna bir bez ılık su sürün. Ancak, ateşi düşürmesi için önceden ona ilaç verdiğinizden emin olun.

Alkolü ovalamaktan, soğuk veya ılık su banyosu yapmaktan, buz banyosu yapmaktan ve vantilatör kullanmaktan kaçının çünkü bu önlemler çocuğunuzun titremesine neden olarak rahatsızlığını artırabilir.

Yemek yemeyi reddederse veya normalden az yerse onu yemeye zorlamayın .

Isıyı kontrol altına almak için sirkeli su ile vücudunu silebilirsiniz.

Bazı çocuklarda ateş ateşli denilen, çok etkileyici ama tehlikesiz kasılmalara neden olabilir. Bebeklerin yaklaşık% 3'ünü etkiler ve çoğunlukla 9 ay ile 3 yıl arasında (5 yıla kadar), 18 ile 24 ay arasında zirve yapar.



Ateşin ortaya çıkardığı bir diğer önemli risk dehidrasyondur. Terleme yoluyla artan su kaybı, özellikle bebek beslenmiyorsa ve sindirim sorunları varsa (ishal, kusma) dehidrasyona yol açabilir.



Gördüğümüz gibi 6 aydan önce gecikmeden danışmalısınız. Bakteriyel enfeksiyon tespit edilirse antibiyotik tedavisine başlanmalıdır. Diğer durumlarda, bir doktora görünmeyi beklerken belirli önlemler çocuğun rahatını artırabilir.