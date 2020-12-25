Çocuklarda İshale Ne İyi Gelir? İshale İyi Gelen Yiyecekler Ve Doğal Yöntemler Nelerdir?

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da iki tip ishal görülür. Akut ishal, bir hafta ile 10 gün arasında geçer. Hastalığın belirtileri ise kişiden kişiye farklılık gösterir. Kronik ishalin temel nedeni ise yapısal bozuklukladır. Tamamen geçse bile belli başlı aralıklarla tekrarlama riski vardır.



Çocuklarda İshalin Nedenleri Nelerdir?



1- İshal yapan yiyecekler:



Ne kadar faydalı olursa olsun bazı gıdaları aşırı tüketmek sindirim sistemini bozar ve ishale neden olur. Bu yiyeceklerin başında ıspanak, lahana gibi yeşil sebzeler geliyor. Aşırı soğan tüketmek de midenin fonksiyonlarını bozar. Bunun dışında fast- food türü yiyecekler kabızlığa yol açtığı gibi ishale de neden olabilir.



2- Gıda zehirlenmesi:



Gıda zehirlenmesinde en sık görülen belirtiler ateş ve ishaldir.



3- Aşırı meyve suyu tüketmek:



Özellikle üzüm ve elma suyunun fazla tüketilmesi sindirim bozukluğuna yol açar.



Çocuklarda İshalin Belirtileri Nelerdir?



Karın ağrısı ve yüksek ateş dışında özellikle bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda kusma şikayeti görülür. Sindirim sistemi bozulduğu için karın bölgesinde şişkinlik oluşabilir ve ani mide krampları baş gösterebilir.



Çocuklarda İshale Ne İyi Gelir?



İshali önlemek için günde en az 1 - 1.5 litre su tüketilmelidir. Su ihtiyacı asitli içeceklerden karşılanmamalıdır. Potasyum açısından zengin olan muz da ishali kesen meyvelerin başında geliyor. Bunun dışında yarım yağlı ya da laktozsuz yoğurt ve pirinç çorbası sindirim sistemine iyi gelen yiyecekler arasında yer almaktadır.



İshale İyi Gelen Yiyecekler ve Doğal Yöntemler Nelerdir?



1- Papatya çayı:



İshale iyi gelen en doğal yöntemlerden biri günde iki kez papatya çayı içmektedir. Çayın içine şeker yerine bal atılmalıdır.



2- Misk Otu:



A ve B vitamini deposu olarak bilinen misk otu hem mide ağrılarına hem de ishale iyi gelir. Midenin şişkinliğini azaltan misk otundan yapılan çay günde 1 ya da 2 kez içilebilir.



3- Sarımsak:



İshale genellikle bağırsaklarda biriken bakteriler neden olur. Bu bakterileri yok eden sarımsak bağırsak faaliyetlerini düzenler ve ishalin çok daha kısa sürede geçmesini sağlar.



Bunun dışında gül ve ahududu yapraklarından yapılan çaylar da düzenli aralıklarla tüketilebilir.