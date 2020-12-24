Hemanjiom Nedir, Belirtileri Nelerdir? Bebeklerde Damar Beni Nasıl Geçer?

Hemanjiom damar beni olarak da bilinir. Hemanjiom yaşamın ilk yıllarında oluşur ve zamanla kaybolur. Vücutta genellikle yüz, kafa derisi, göğüs veya sırtta gözlenir. Genellikle her çocukta bir tane hemanjiom olur. Hemanjiom nedir sorusunun cevabı vücutta kırmız ya da mor renkte olan kabarcıklar veya lekelerdir.



Hemanjiom Nedir?



Hemanjiomun halk arasında bilenen diğer adı gül lekesi veya doğum lekesi olmaktadır. Vücuttaki kan damarlarının iç tabakasını oluşturan endotel hücrelerinden köken alan iyi huylu tümörler olarak açıklanmaktadır. Hemanjiom rahatsızlığına damar ile ilgili bir konu olduğu için kalp ve damar cerrahisi bölümü bakmaktadır.



Hemanjiom doğumdan itibaren oluşur ve tedavi edilmez ise büyür. Genellikle büyüme 6 ile 10 ay arasında sürer. Büyüklük çapına en fazla 1 yaşında ulaşır. Çok hızlı büyüme gösteren hemanjiomlar ülserleşmeye yol açabilir. Büyümenin aşaması 2 yaşında başlar. Küçülmesi 5 ile 7 yıl arasında olur. Hemanjiomların en önemlileri deride renk değişikliği olarak başlayıp zamanla deride kabarık hale gelenleridir.



Hemanjiom Belirtileri Nelerdir?

Sağ üst karın ağrısı

Sadece az miktarda yemek yedikten sonra kendini tok hissetmek

Mide bulantısı

Kusma belirtileri karaciğer hemanjiomu belirtidir.

Hastaların cildinin herhangi bir bölgesinde kırmızı veya mor renkli, ciltten kabarık, yumak şeklinde damar yapıları görülür.

Çiğneme ve konuşmada zorlanma sorunları yaşanması dil hemanjiom belirtisi olabilir.

Hemonjiomlar genellikle ağrısızdır.

Yumuşak dokuya sahiptir.

Dudaklarda veya ağız içinde kırmızı ya da mor renkli lezyonlar görülür. Yüzeysel olan lezyonlar vurma ya da düşme sonucu kolay yaralanmaya müsait dokuya sahip olur.

Kastaki hemanjiomlar zamanla şişlik ve ağrıya neden olan belirtiler gösterir.

Sık görülen belirtileri arasında baş ağrısı yürüme bozukluğu vardır.

Bebeklerde Damar Beni Nasıl Geçer?



Hemanjiom belirtileri ile ağrı ya da kanama görülürse doktora başvurulmalıdır. Genellikle görsel soruna yol açan hemanjiomlar iyi huylu tümörlerdir. 10 yaşına kadar olan dönemde hemanjiomların küçülmesi ya da ortadan kalkması durumu gözlenir.



Tedavide damar yerinin büyüklüğü, bulunduğu yer ve kabarıklık düzeyi ve rengi oldukça önemlidir. Cerrahi müdahale ile tedavi edilmesi ve ortadan kaldırılması mümkündür. Bebeklerdeki damar beni iyice gözlemlenmelidir. Büyüme devam ettiği zaman doktora başvurulmalıdır. Genellikle çocuklardaki damar beni kendiliğinden geçmektedir.