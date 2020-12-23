Kirpik Lifting Nedir, Neden Yapılır? Evde Lifting Nasıl Yapılır?

Lifting, doğal kirpikleri kıvırmaktan oluşur. Bu, sert kimyasal işlemler kullanan perma ve kirpik geliştirmeye bir alternatiftir.



Kirpik Lifting Nedir?



Güzel ve uzun kıvrılmış kirpikleri hayal edenler için ideal olan kirpik kaldırma - veya kirpik geliştirme - göz açıp kapayıncaya kadar etkileyici gözleri için en doğal sonucu sunar.



Kirpik lifting işleminde, Brezilya düzleştirmeye eşdeğer ürünler kullanır. Kirpikleri derinlemesine beslemek için keratin bakımı ve besleyici ve koruyucu yağlarla ilişkilidir. Kirpiklere uygulanan perma işlemine göre daha az yıpratıcıdır. Hassas gözleri olanlar bile faydalı bulacaktır.



Her şeyden önce, her zaman profesyoneller tarafından eğitilmiş ve sertifikalandırılmış bir kirpik kaldırma teknisyeni ile kirpik kaldırma yapmanızı tavsiye ederiz. Tedavi süresince rahatlamayı sağlayan bir alanda gözleriniz kapalı yatarsınız. Böylece işlem başlar.



Kirpik Liftin Neden Yapılır?



Kirpik lifting veya Fransızca kirpiklerin büyütme, o kıvırma ve boyama kirpiklerde bir tekniktir. Bu nedenle, üzerlerine hiçbir şey yapışmadan "sahte kirpik" etkisine daha yakındır.



Bu tür bir tedavi hakkında bilinmesi gereken en önemli şey, kirpiklerinizi büyütmek veya daha dolgun hale getirmek gibi harikalar yaratmayacağıdır. Onları boyar ve kıvırır. Bu nedenle uzun, düz kirpikleri veya çok soluk saçları olan kızlar için idealdir.



Kirpik uzantılarının aksine reaksiyon veya tahammülsüzlük riski çok düşüktür. Bu nedenle sahte kirpiklere tepki verenler için iyi bir alternatiftir.



Kirpik renklendirme için birkaç renk mevcuttur, en popüler olanları siyah ve siyah mavidir, çünkü bunlar en çarpıcı ve sahte kirpik etkisine en yakın olanlardır. Ancak günlük olarak daha doğal bir şey istiyorsanız koyu kahverengiyle gidebilir ve örneğin dışarı çıktığınızda siyah rimel sürebilirsiniz.



Evde Lifting Nasıl Yapılır?



Evde uzun süreli lifting uygulayamayacak olsanız da birkaç detayla günü kurtarabilirsiniz. Elbette ki rimellerle. Kirpik temizliği yetersizse veya kirpiklerde yağ bazlı temizleyiciler kullanılıyorsa uygulayacağınız rimel işinize yaramayacaktır.



Ön temizlemeden sonra, kirpiklerde kalan yağ filmi izlerini gidermek için yeni bir temizlik veya arka plan tabakası gerekir. Çünkü kirpiklerin silikon ped üzerine yerleştirilmesi sürecini doğrudan etkiler.



Islak kirpikler, optimum tutuş için çok fazla kaldırma tutkalı gerektirir. Bu nedenle uygulamaya başlamadan önce kirpiklerin tamamen kuru olduğundan emin olun.



Kirpik uzatma işlemi için aşırı nem uygunken, kirpik büyütme için tam tersi gerekir. Kirpik büyütme nem değil kuru ortam ister. Tüm bunları dikkate alarak uyguladığınız şeffaf ya da renkli rimeller lifting etkisi yaratır.



Kirpik Liftingten Sonra Rimel Uygulanır mı?



Rimel, uygulamadan sonra pek tavsiye edilmez. Çünkü kirpiklerdeki işlemin daha çabuk yıpranmasına neden olur. Fakat uygulamanın üzerinden fazlasıyla zaman geçtikten sonra rimel kullanmaya başlayabilirsiniz.