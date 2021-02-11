milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 13:08 • Son Güncelleme:
Son Dakika... AP adını koydu! Bayraklara dikkat, 'Türkiye'nin düşmanları...'
Yunanistan'ın başkenti Atina'da bugün gerçekleşen zirveye Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs katıldı, uluslararası haber ajansları fotoğrafları arka arkaya geçti. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı randevunun adını koydu.
milliyet.com.tr
• 11 Şubat 2021 - 13:08 • Son Güncelleme:
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Türkiye karşısında çaresiz kalınca Fransa'dan Mısır'a, ABD'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyi Doğu Akdeniz'e tatbikat için davet eden Yunanistan, bugün müttefikleriyle yep yeni bir adım daha attı.
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Toplantının açılışında konuşan Başbakan Miçotakis, zirvenin kimseye karşı olmadığını savundu, Kıbrıs sorununun çözümü için uluslararası toplumdan destek gördüklerini ileri sürdü: "Tüm ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Avrupa Birliği (AB) müktesebatı çerçevesinde (Kıbrıs'ta) adil, kalıcı ve işler bir çözüm için bize desteğini gösteriyor.
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(Bu ülkeler) Barış, güvenlik, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümü için uluslararası hukuka ve deniz hukukuna bağlı kalarak, ülkelerimizin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, kritik jeostratejik bölgemizde barış ve refahın inşasını arzu ediyorlar."
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Atina'daki randevuya Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif el Zeyani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nicos Christodoulides, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve BAE Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Reem İbrahim el Haşimi katıldı.
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Zirvede gözler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Enver Gargaş'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan alınması üzerine Atina'ya zirveye katılmak üzere gelen Reem İbrahim el Haşimi'nin üzerindeydi. Uluslararası haber ajansları Reuters ve Associated Press (AP) BAE'li bakanın fotoğraflarını servis etti.
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KIBRIS KAPIŞMASI
Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelen Yunanistan ve Türkiye arasında bir kez daha gerilim yükseldi, kozlar Kıbrıs için paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm dışında başka bir seçeneği kabul etmeyeceğini net şekilde ilan etti. KKTC'nin 2004'teki referanduma rağmen AB'ye alınmadığını hatırlatan Erdoğan, 'Yok böyle yağma' dedikten sonra şöyle devam etti:
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"Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşebileceğimi açıkladım. Ben bu açıklamayı yapıyorum, bir de baktım şimdi Miçotakis meydan okuyor. İstişari toplantılar, eski adıyla istikşafi toplantılar başlasın dedik ve geçen hafta İstanbul Dolmabahçe'de başlatıldı. Şimdi ikincisi Atina'da yapılacaktı, Miçotakis şimdi meydan okudu. Sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin.
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Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Eğer haddini bilmezsen o zaman masayı demek ki sen tekmeledin, masadan kaçtın. Biz masadan kaçmadık, biz masadaydık. Ve bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Hani bir yerlerden size yine destekler gelecek buna mı güveniyorsunuz? Eğer buna güveniyorsanız yanılıyorsunuz.
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"BM kararları, Avrupa'nın görüşü ortada. İki bölgeli, iki toplumlu federasyona dayalı çözümü sadece biz değil, Türkiye ve Kıbrıslı Türkler hariç herkes söylüyor. AB'nin gözlemci olarak katılacağı Kıbrıs konferansı gerçekleştiğinde de çerçevesi bu olacaktır. Erdoğan, bir gün önce de Macron hakkında konuşurken çılgın Türklere değindi. Çılgınlıkla bir noktaya varamayız."
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ATİNA'DA BULUŞTULAR
Öte yandan, Türkiye'ye karşı ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeyle ortak tatbikatlar yapan Yunanistan, müttefik olduğu Arap ülkeleriyle Atina'da yeni bir buluşma gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn'in yanı sıra Fransa ve Güney Kıbrıs dışişleri bakanlarının bugün Atina'da buluştu.
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Buluşmayla ilk kez Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkeler açık açık Yunanistan'ın yanında saf tutarken, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa ise Atina yönetimine desteklerini bir kez daha gösteriyor. Yunan medyası, Körfez ülkelerinin ilk kez Avrupa Birliği üyeleriyle aynı formatta bir araya geldiğini yazıyor.
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Libya'dan Suriye'ye her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan'la tatbikatlar yapıp Doğu Akdeniz krizinin zirveye çıktığı yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne savaş uçakları göndermişti. Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de aynı safta bulunan Mısır, Atina yönetimiyle deniz yetki alanları anlaşması imzaladı. İki ülke son bir yılda birlikte birçok tatbikat gerçekleştirdi, tatbikatlara Güney Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa da katıldı.
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İSRAİL'DEN IRON DOME İSTEDİLER
Atina yönetimi, Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesiyle İsrail'den bir drone sürüsü almaya karar verdi. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kuruluyor. Gelecek üç ayda İsrail üretimi HERON silahlı insansız hava araçları Yunanistan'a nakledilecek ve İskiri'deki üsse yerleştirilecek. Halihazırda Yunan hava kuvvetleri personeli İsrail'de HERON eğitimi alıyor.
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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kuruluyor. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.
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Yunan medyası, Kiryakos Miçotakis ve Binyamin Netanyahu'nun 8 Şubat'ta gerçekleşen randevusunda ise C-130 askeri nakliye uçaklarının bakımı ve İsrail üretimi Spike / NLOS güdümlü tanksavar füze sisteminin görüşüldüğünü yazdı. Yunanistan'ın İsrail'in ürettiği hava savunma sistemi Iron Dome'a (Demir Kubbe) ilgi gösterdiğini belirten Yunan medyası, bir adım daha ileri giderek sistemin Türkiye'nin SİHA'larına karşı başarılı olup olamayacağını haberleştirdi.
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New Post yayın organı, Demir Kubbe'nin şimdiye kadar çoklu füze saldırıları ve SİHA'lara karşı test edildiğini, dokuz yıldır kullanılan sistemin yüzde 90 başarıya ulaştığını yazdı. New Post'a göre, Singapur'un da halihazırda kullandığı hava savunma sistemini isteyen ülkeler arasında ABD'de de var. Demir Kubbe'nin peş peşe 20 füze fırlatabildiğini aktaran Yunan yayın organı, füzelerin menzilinin ise 150 kilometrekareyi bulduğunu belirtti.
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RAFALE JETLERİ EGE'DE UÇTU
Fransa'dan altısı yeni 18 Rafale jeti satın alan Yunanistan, müttefikleriyle arka arkaya düzenlediği tatbikatlara 'Skyros 2021 - İskiri 2021'le bir yenisini ekledi. Fransa'nın tatbikat için gönderdiği dört Rafale jeti, iki A400M nakliye uçağı ve bir A33 hafta başında Atina'nın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'ne iniş yaptı.
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Yunan F-16'ları ve Mirage 200 savaş uçaklarının da yer aldığı jetler Tanagra Hava Üssü'nden peş peşe havalandı, ilk gün batıdaki İyon Denizi üstünde uçtular. İkinci gün ise Fransız Rafale jetleri ve Yunan savaş uçakları bu kez doğuda, Ege Denizi semalarında göründü. Medyadaki haberlerde 'Rafale jetleri Ege Denizi'nde gürledi' başlıkları atıldı.
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Savaş uçakları Yunan medyasında sevinç çığlıkları ve Türkiye'ye meydan okuyan başlıklarla karşılandı, birçok gazeteci Fransızca Twitter mesajlarıyla Paris yönetimine teşekkür etti. Ege Denizi'nde hava üstünlüğünün Yunanistan'a geçtiğini ileri süren yerel medya, Atina'da geçen ay imzalanan 2,3 milyar euroluk anlaşmayla alınan Fransız Rafale jetlerinin ilk partisinin birkaç ay içinde Yunanistan'a ulaşacağını aktarıyor.
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Haberlere göre, Fransa silahsız dört Belharra için 3,5 milyar euroluk bir teklif sundu. Atina'nın teklifi kabul etmesi halinde silahlar ve füzelerle birlikte ödeyeceği toplam fatura ise 5 milyar euroyu bulabilir. Yunan medyası, Atina'yla fırkateyn pazarlığında olan diğer ülkelerin Almanya, ABD, İspanya, Hollanda ve İngiltere olduğunu bildiriyor.
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Habere göre, İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde olacak ve Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek tatbikata katılacak. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.
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Yunanistan, Ocak ayının son haftasında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'yi ağırladı. İmzalar kameralar önünde atıldı, Bakan Parly kısa süre içinde müttefikleri Yunanistan'a donanmanın yenilenmesi için de teklif sunacaklarını açıkladı. Anlaşmayı 'Atina ve Paris Türk planlarını suda boğdu' başlıklarıyla duyuran Yunan medyası, Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı desteklemek için Doğu Akdeniz'e göndereceğini yazdı.
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Haberlere göre, Türkiye'ye karşı gövde gösterisine girişecek uçak gemisinin yanında Yunan donanmasına ait fırkateynler ve savaş gemileri de olacak. Fransa ve Yunanistan'ın 2021 boyunca birçok tatbikata gerçekleştireceğini de aktaran Yunan medyası, Fransız savaş uçaklarının da Doğu Akdeniz'de uçağını duyurdu. Yunanistan tarafından 12-22 Nisan tarihlerinde organize edilecek tatbikatta Fransa'nın yanı sıra ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya hava kuvvetleri de yer alacak.
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ABD ÖZEL KUVVETLERİ İLE TATBİKAT
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.
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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
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