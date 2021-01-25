milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri: Eksi 51 derecede akılalmaz görüntüler! Dünyanın ağzı açık kaldı...
Pazartesi günü yapılan "sokaklara çıkma" çağrısının ardından, hafta sonu sokaklar karıştı. Eksi 51 dereceyi bulan dondurucu soğuklara aldırmadan sokakları dolduran göstericiler, polisin sert muamelesiyle karşılaştı. Reuters ve AP fotoğrafları peş peşe geçerken, durdurulamayan olaylar dünyada birinci gündem maddesi haline geldi. Kınamalar art arda gelirken şiddet görüntüleri dünyayı sarstı. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları...
milliyet.com.tr
• 25 Ocak 2021 - 08:35 • Son Güncelleme:
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Kremlin'e muhalif 44 yaşındaki Navalny, sinir gazı Noviçok ile zehirlendiğinin belirlenmesinin ardından 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.
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