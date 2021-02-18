BBC TÜRKÇE
• 18 Şubat 2021 - 23:20 • Son Güncelleme:
Son dakika... İniş yaptı! İlk kareler geldi: 'Güçlü sinyaller alıyoruz...'
470 milyon kilometre uzakta bulunan Kızıl Gezegen'in gizemi çözülmek üzere. İnsanlık tarihinin en büyük sorularından birisi olan dünya dışında hayat var mı sorusunun cevabına hiç bu kadar yaklaşılmamıştı. NASA'nın uzay aracı Perseverance, 20 kamera ve mini helikopteriyle Mars'ta yaşamın izlerini sürecek. Mars'a iniş yapan araçla ilgili ilk kareler gelmeye başladı...
BBC TÜRKÇE
• 18 Şubat 2021 - 23:20 • Son Güncelleme:
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance'ın bugün Mars'a indi. Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.
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Perseverance'ın uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek de şimdiden mümkün. Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopter de uçurulmaya çalışılacak.
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