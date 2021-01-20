Kamet Getirmek Nedir? Kamet Nasıl Ve Ne Zaman Getirilir? Kamet Sözleri Ve Türkçe Anlamı

Kamet dilimizde sıkça kullanılsa da Arapça kökene sahiptir. Kelime anlamı ise insan için boy demek olan kamet aynı zamanda namaz ibadetinde okunan iç ezan anlamını da taşımaktadır.

Kamet Getirmek Nedir?

Özellikle namaz ibadetine başlamak isteyenlerin sıklıkla merak ettiği konulardan biri de kamet getirmek nedir hakkındadır. Farz namazlarından önce, cuma namazı da dahil olmak üzere ve sadece erkeklerin yapması gereken sünnet olan bir ibadettir. Kamet getirmek kadınlar için bir gereklilik değildir. Erkeklerin farz namazlarından önce yapması sünnet olan bir iç ezan olarak da tanımlanmaktadır.

Kamet Nasıl ve Ne Zaman Getirilir?

Kamet farz namazlarından önce getirilmesi gereken bir ibadettir. Ayrıca Cuma namazında da kamet getirilmesi sünnettir. Kamet ibadeti sadece erkeklerin uygulaması gereken bir ibadettir. Kamet hakkında çokça merak edilen bir diğer konuda kamet nasıl getirilir şeklinde olmaktadır.

Kamet Sözlerinde Tekrar Sayısı

Kamet getirilirken belirlenen tekbir sözleri bir kaç kez tekrar edilerek kamet getirme ibadeti gerçekleşmektedir. Bu konuda rivayetlere göre başta okunan tekbir kısmının 4, diğer kısımların ise 2 şer kez tekrar edilerek kamet getirme ibadeti yapılmalıdır. Yine rivayetlere göre Peygamber efendimizin ezanında ve kametinde cümlelerin çifter çifter okunduğu bilinmektedir.

Kamet Sözleri ve Türkçe Anlamı

Kamet getirirken tekbir ile başlayarak tekrar edilmesi gereken sözler;

"Allâh-ü Ekber" (4 kere),

"Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah" (2 kere),

"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" (2 kere),

"Hayye ale's-salâh" (2 kere),

"Hayye ale'l-felâh" (2 kere),

"Kad Kâmeti's Salâh (2 kere),

"Allâh-ü Ekber" (2 kere),

"Lâ ilâhe İllAllah" (1 kere).

Kamet Sözlerinin sırası ile Türkçe anlamları ise;

Allah en büyüktür.

Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur.

Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir.

Haydi namaza.

Haydi Kurtuluşa.

Namaz Başladı.

Allah en büyüktür.

Allah'tan başka ilah yoktur.

Kamet sözleri, anlamları ve tekrarlarını öğrenerek farz namazlarından önce ibadetinizi kolayca yerine getirebilirsiniz.

Hangi Namazlarda Kamet Getirmek Gerekmez?

Kamet getirmek faz olan namazlar için yapılan bir ibadettir. Erkeklerin yerine getirmesi gereken bir sünnet olan kamet getirmek farz namazlar dışında gerekmez. Bu duruma bayram, cenaze, nafile ve vitir namazlarında kamet getirilmez.