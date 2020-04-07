Yapay zekâ nedir, nerelerde kullanılır?

“ Yapay zekâ nedir?” sorusuna cevap verdiğimize göre biraz hayal gücünü çalıştır bakalım. Bundan elli sene sonrasını anlatan bir film senaryosu yazsan neler yazardın? Mesela, restoran işleten robotlar seni karşılıyor, yemek yapıyor ve hesabı getiriyor. Başka bir kurgu yapalım. İki robot gerçekten birbirlerine aşık olup evleniyorlar. Fabrikalarda ya da iş yerlerinde insanlar yerine tamamen robotlar ve çeşitli makineler çalışıyor. Hem heyecan verici hem de korkutucu değil mi?

Bilgisayarın insanlar gibi düşünmesini sağlayan yapay zekâ, ilk olarak 1940’lı yıllarda geliştirilmeye başlanmış. “Acaba makineler de bizim gibi düşünebilir mi?” diye bir soru gelmiş Alan Mathison Turing’in aklına. Böylece yapay zekâ araştırmaları başlamış. 1943 yılında, 2. Dünya Savaşı sırasında üretilmiş olan elektromekanik cihazlarla yapay zekâ kavramı da hayat bulmuş.

Yapay Zekânın En Önemli Uygulama Alanları

Günümüzde insanların hayatlarına pratik çözümler sunarak kolaylaştıran birçok yapay zekâ örneği var. Bu yapay zekâ örnekleri nin uygulama alanları da farklı. Aşağıda en çok kullanılan yapay zekâ türlerini görebilirsin.

Ses ile tanıma: Sahip olduğun telefonun senin sesini tanıyarak bilgiler vermesi, verdiğin ses komutuyla sen evine gitmeden sıcaklığı açan kombiler, yemeği pişirip hazır halde seni karşılayan fırınlar da bu uygulamaya dahil.

Görüntüyü anlama: Buna en güzel örnek galiba sürücüsü olmayan araçlar. Belçika’da sürücüsüz küçük otobüsler turistleri gezdirmeye başlamış bile. Bu araçlar trafik ışıklarını anlıyor, önüne çıkan hayvan ya da insanı görünce yol veriyor. Belki ileride şoförlü araç diye bir şey kalmayacak.

Doğal dil işleme: Farklı dillerden çeviri yapabilme, yazdığın yanlış kelimeyi düzeltip doğrusunu önerme, konuştuğun dili anında karşındakine çevirebilme gibi birçok alanda yapay zekâ örneği de görmek mümkün. Bu tür ile gelecekte yabancı dil öğrenmene gerek kalmayabilir.

Muhakeme: Bir hakim gibi verilen bilgileri değerlendirip doğru sonucu bulmak da yapay zekâ teknolojilerinin görevleri arasındaymış. Mesela ileride hakimler yerine özel geliştirilmiş robotlar, davaların sonuçlarına karar verebilecekmiş.

YAPAY ZEKÂ HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER BULDUK!

Deep Blue adlı bilgisayar dünyaca ünlü satranç ustası Kasparov’u yenmiş.

Watson adlı bir başka bilgisayar bilgi yarışmasında tüm rakiplerini yenmiş.

Amper isimli bir başka robot da kendi müzik albümünü bestelemiş ve yayınlamış.

Bir deney laboratuvarı tarafından geliştirilen Kısmet adlı robot da insan davranışlarını taklit ederek diğer insanlarla tanışıp, sosyal edebiliyormuş.

YAPAY ZEKÂ FİLMLERİ

Araştırmamızın başında senden bir senaryo istemiştik. Senden önce çeşitli senaryolar yazılmış ve hatta filmleri çekilmiş. Sana birkaç önerimiz var. İçlerinden beğendiklerini seyredebilirsin. Tabii büyüklerinden de onay almayı unutma! Bakalım senin kafandaki senaryoya benzeyen bir filmle karşılaşacak mısın?

Terminator: Robotların insanlığı ele geçirme hikayesini anlatan bu film, yapay zekânın nerelere gideceğini gözler önüne seriyor.

Ben Robot: Akıllı robotların isyana giden hikayesini anlatıyor.

Ex-Machina: 2015 yılında çevrilmiş bu filmde bilim insanı, yapay zekâ yaratmaya çalışıyor.

Yapay Zekâ: Ölümsüz bir robotun insanlarla olan ilişkisi ve geleceği hakkında bilgiler veren bir film.

Ay: Bir robotun nasıl yalan söylediğini göreceğiniz film oldukça eğlenceli.

The Matrix: Dünyayı ele geçirmeyi başarmış bir yapay zekânın konunun temelinde olduğu film, çok beğenilince devamı da çekilmiş.