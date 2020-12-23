Bebeklerde Bağırsak Düğümlenmesi Belirtileri Nelerdir? Ameliyat Şart Mıdır?

Bağırsak bükümü veya volvulus, bağırsağın bir kısmının kendi kendine dönerek boğulan bir halka oluşturduğu oldukça yaygın bir sorundur.



Bebeklerde Bağırsak Düğümlenmesi Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerde volvulus, mide ve bağırsağın birleştiği yerde, ince bağırsakta veya kalın bağırsakta meydana gelebilir.



Volvulus, materyallerin ve gazların geçişini engelleyen bağırsak tıkanıklığının (ileus) başlıca nedenidir . Bükülmeden sonra, o bölgeye kan akışı engellendiği için, bağırsakta dönen kısım birkaç saat içinde ölebilir (bağırsak enfarktüsü). Bu, bağırsakta çatlamaya (bağırsak delinmesi) ve periton iltihabına (peritonit) neden olabilir. Bu son derece ciddi durum acil ameliyat gerektirir.



Belirtiler, düğümlenmenin nerede göründüğüne ve bağırsak tıkanıklığı olup olmadığına bağlıdır.



Belirtiler ise şöyledir:



• Mide bulantısı ya da ağrısı,

• Kusma,

• Şişmiş mide (karında şişkinlik)

• Kabızlıktır.



Bebeklerde, bağırsakta doğuştan bir malformasyonun bir sonucu olarak düğümlenme oluşabilir. Bağırsak bozulmasından bahsediyoruz.



Bebeklerde, bağırsakta doğuştan bir malformasyonun bir sonucu olarak volvulus oluşabilir. Bağırsak bozulmasından bahsediyoruz. Çok aniden ortaya çıkan ve kaybolmadan önce birkaç dakika sürebilen şiddetli bağırsak ağrısıyla kendini gösterir. Çocuk ikiye katlanır, çok yüksek sesle ağlar, çok tedirgin olur ve solgunlaşır. Atak sırasında kusma yaygındır



Bebeklerde Bağırsak Düğümlenmesinin Tanısı Nasıl Konur?



Çeşitli muayeneler teşhisin yapılmasına izin verir. Kan testi, röntgen, abdominal ultrason tehis için yapılan detaylardan bazılarıdır. Bazen, intususepsiyon alanını kesin olarak belirlemek için röntgenden önce opak bir ürün içeren bir lavman gerekir. Amaç, diğer olası ağrı ve kusma nedenlerini, yani apandisit veya enfeksiyöz gastroenteriti dışlamaktır.



Bebeklerde ani başlayan çok şiddetli karın ağrısı, birkaç dakika süren aralıklı nöbetlerle kendini gösterir. Çok solgun, çocuk ağlar, ağlar, tedirgin olur. Başlangıçta 15-20 dakika aralıklarla ayrılan ataklar giderek daha sık görülür.



Bebeklerde Bağırsak Düğümlenmesinde Ameliyat Şart mı?



Çoğu durumda, intususepsiyon ameliyatsız tedavi edilir. Ancak bağırsak delinmesi gibi ciddi sonuçları olabileceğinden derhal tedavi edilmelidir. Çocuğunuzun tıbbi bir ekip tarafından bakılacağı hastanenin acil servisine gitmek en iyisidir. Lavman nedeniyle hastaneye kaldırılacak. İntususepsiyon daha sonra sıvının basıncının etkisi altında azalacaktır.



Vakaların yaklaşık% 90'ında bu yöntem etkili ve yeterlidir. Ancak çocuğunuz birkaç saat gözetim altında kalacaktır. Daha nadir durumlarda, intususepsiyonu azaltmak veya aşırı durumlarda bağırsağın küçük bir kısmını çıkarmak için ameliyat gereklidir.



Bağırsağı temizlemek için son çare olarak ameliyat. Bazen tıkanıklığı veya ölü dokuyu gidermek için bir parça bağırsak çıkarmak gerekir. Bağırsağın iki sağlıklı ucu daha sonra birbirine bağlanır.



Ameliyata doktor bebeğin durumuna bağlı olarak karar verir. Bağırsak tıkanıklığı ve nekroz riski nedeniyle tedavi edilmezse ciddi veya hatta ölümcüldür, uygun şekilde yönetildiğinde çok düşük bir tekrarlama riski vardır.