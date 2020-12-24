Tavşan Dudak Hastalığı Neden Olur? Bebeklerde Yarık Damak Nasıl Geçer?

Dudağın iç kısmında ciddi bir yarık olarak ön plana çıkan tavşan dudaklı olma durumu, bebeğin günlük yaşamını da ciddi oranda etkilemektedir. O yüzden birçok ebeveyn bu sorunun nasıl gidereceği konusunda araştırma gerçekleştiriyor.



Tavşan Dudak Hastalığı Neden Olur?



Damağın bölümlerinin ya da üst dudağın bir arada gelişmemesi ile beraber tavşan dudak hastalığı ortaya çıkmaktadır. O yüzden kalıtımsal bir rahatsızlık olarak değerlendirilir. Bazen hafif bir şekilde ortaya çıkarken bazen ise büyük bir yarık olarak görünür. Genelde 3 gruba ayrılır ve minik yavru doğması ile beraber kendisini gösterir.



- Üst dudakta görünen yarık dudak

- Üst dudaktaki sorunun damakta devam etmesi ile ortaya çıkan yarı damak

- Üst dudak sağlam iken damakta meydana gelen yarık damak problemi



Genel anlamda ele alınması suretiyle belli başlı bazı sebeplerden dolayı tavşan dudak hastalığı meydana gelebilmektedir.



- Genetik faktörler

- Viral enfeksiyon problemi

- Birtakım ilaç çeşitleri

- Akraba evlilikleri

- Folik asit gibi önemli besin kaynaklarının eksikliği



Bebeklerde Yarık Damak Nasıl Geçer?



Eğer erken zamanda teşhis ile beraber müdahale gerçekleştirilirse, bebeklerde yarık dudak ve damak problemi ortadan kaldırılmaktadır. Bu konuda belli başlı bazı tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır.



- Ameliyat

- Konuşma tedavi yöntemi

- Dental önlemler (Daha çok doğum ile birlikte diş teli takılması.)

- Psikolojik danışmanlık takviyesi



Özellikle böyle durumlarda bebeğin beslenme alışkanlıklarını bozmamak amaçlı plent kullanılır. Bu tedavi yöntemi aynı zamanda yarık olan dudakların bir araya gelmesine ve sorunun giderilmesine olanak tanımaktadır.



Yarık Dudak Ultrasonda Anlaşılır mı?



En çok merak edilen konulardan biri olarak yarım dudak ya da damak probleminin ultrasonda çıkıp çıkmadığıdır. Özellikle bebeğin anne karnındaki son ayları kapsamında yarık dudak ultrasonda anlaşılabiliyor. Böylece buna bağlı olarak bebeğin doğumu ile beraber hemen tedavi yöntemleri ele alınabilmektedir. Erken zamanda teşhis gerçekleştiği için günümüzde yarık dudak problemi önemli oranda çözüme kavuşturuluyor. Bu sebepten dolayı zamanında teşhis ve tedavi büyük bir öneme sahiptir.