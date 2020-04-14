Çocuklara ne hediye alınır? Çocukların çok seveceği hediye önerileri

Hey, anne ve babalar! Çocuklar için hediye seçimi hem çok kolay hem de çok zor olabilir. Burada önemli olan şey, hediye alınacak çocuğun ilgi alanlarını ve yeteneklerini iyi gözlemlemek olabilir. Diğer bir detay da hangi yaşta olduğudur. İşte hediye önerilerimiz:

En Sevdiği Çizgi Film Kahramanları: Spiderman, Superman, Paw Petrol, Pijamaskeliler ve yüzlerce başka kahraman. Önemli olan çocuğunuzun hangisini sevdiği. Bu karakterlerle ilgili hediye olarak oyuncakların dışında baskılı tişörtler, çantalar, kırtasiye ürünleri veya ayakkabı bile olabilir.

Eğitici ve Eğlendirici Oyunlar: Puzzle, yap-boz oyunları, el becerilerine göre tamir araç gereçleri ya da bir maket seti onu çok mutlu edebilir. Bu oyunlar hem onun eğlenmesi hem de birlikte eğlenceli vakit geçirmeniz için ideal olabilir.

Kutu Oyunları: Kızma Birader, Monopoly, Amiral Battı, Tabu, Mastermind… Kutu oyunlarının en güzel yanı ailece oyuna dahil olabilmeniz. Tüm aile bireylerinin birlikte oynayarak eğlenebileceği bu oyunlarla çok güzel vakit geçirebilirsiniz.

İlgilendiği Spor Dalına Ait Aksesuarlar: Çocuğunuz bir spor dalına ilgi duyabilir. Basketbol, futbol ya da jimnastik… Ona forma, top, atlamak için ip ya da o çok sevdiği spor ayakkabıyı alarak sürpriz yapabilirsiniz.

Kitap: Bizce en güzel ve yararlı hediye kitap. Çocuğunuz hangi yaş grubuna dahilse ona hitap edecek bir kitap, çok güzel bir seçenek olabilir. Okul öncesi çocuklar için üç boyutlu ve sesli kitaplar ile hayal dünyalarını besleyecek illüstrasyonlarla süslenmiş binlerce kitap güzel birer seçenek olabilir. Okul çağında ise Türk ve dünya klasiklerini alarak çocuğunuza unutulmaz bir hediye verebilirsiniz.

Enstrüman: Hepimiz çocuğumuzun bir müzik ya da spor dalına yeteneği olsun isteriz. Eğer müzik, çocuğunuzun ilgi alanındaysa onu gözlemleyerek ilk enstrümanını ona hediye edebilir bu alanda eğitim alması için onu yönlendirebilirsiniz.

Sihirbazlık Setleri: Hokus pokus… Çocuğunuzun hayal dünyası için ne kadar güzel bir alternatif. Bu sihirbazlık setlerinde en kolaydan zora farklı oyunlar bulunuyor. Üstelik bunları öğrenip size sahneleyebilir. Bu da özgüven konusunda ona katkı sağlayabilir.

Kıyafet ve Aksesuar: Bu alternatif genelde okul çağı çocukları mutlu edebilir. O çok sevdiği saat, ayakkabı ya da süslü bir çanta… Burada önemli olan çocuğunuzun sevdiği renkleri, detayları iyi bilmeniz…

Tatil: Hediye, her zaman elle tutulur bir şey olmayabilir. Çocuğunuzun ihtiyaçlarından biri de tatil yapmaktır. Deniz ve güneş tatili olabileceği gibi Disneyland’a doğru uzanan unutulmaz bir yolculuk da olabilir.