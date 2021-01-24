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milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 21:19 • Son Güncelleme:

Son dakika... Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle! İki ülke 10 gün içinde başlıyor...

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, son günlerde askeri harcamalarını iyiden iyiye artıran Yunanistan'dan yeni bir adım geliyor. Fransız Savunma Bakanı'nın önümüzdeki günlerde ülkeye gerçekleştireceği ziyaretin sadece bir başlangıç olduğunu kaydeden Yunan basınına göre, bu süreç hızlanarak devam edecek. Türkiye ile istikşafi görüşmeyelere başlayacak olan Yunanistan'ın provokatif adımları, akıllardaki soru işaretlerini büyütüyor.

milliyet.com.tr
• 24 Ocak 2021 - 21:19 • Son Güncelleme:
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İstanbul'da yapılacak görüşmelere sayılı günler kala Yunanistan cephesinden kışkırtıcı haberler gelmeye devam ediyor.

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Yunan basınında çıkan haberlere göre, Fransa'nın, Rafale uçakları dışında, Belharra fırkateyni için önerilerini sunacağı tahmin edilen Fransa Savunma Bakanı Florence Parley'in Pazartesi günü resmi ziyaret yapması bekleniyor.

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Fransa Savunma Bakanı'nın ziyareti göz önüne alındığında, birçok çevrece yapılan değerlendirmede Fransızların 4 Belharra önerisinin tek yönlü bir anlaşma olduğu fikri ağır basıyor.

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Yeni gelen bilgiler, Fransa'nın Yunanistan'daki 4 fırkateynin 3'ünün bir Yunan tersanesinde toplam maliyeti 5 milyar avro olan silah sistemleriyle birlikte inşa edilmesini içeren yeni bir teklif sunduğunu gösteriyor.

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Fransızların ayrıca geçici çözüm olarak da La Fayette sınıfı fırkateyn ve 4. MEKO fırkateynlerini yenilemek için bir paket sunduğu da söyleniyor.

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Yunan medyasına göre, Parley'in gelişi önümüzdeki günlerde göreceğimiz tek Fransız ziyareti olmayacak. 2-4 Şubat arasında Fransız hava kuvvetlerine mensup dört Rafale, Tanagra hava üssüne konuşlandırılacak.

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Fransız Rafale, yakında saflarına katılacak uçakları daha iyi tanıyabilmek için Hava Kuvvetlerinin (PA) Mirage-2000-5 ve F-16 avcı uçakları ile tatbikatlar yapacak.

8SULAR ISINIYOR

SULAR ISINIYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, resmen onaylanması beklenen İyon Denizi'nde 12 mil kararı için Çarşamba günü parlamentoda kürsüye çıktı.

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Türkiye'nin sert tepkisini çekecek cümleyi kuran Dendias, "Ve tabii ki Girit, Girit’in doğu tarafını da kapsıyor. Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Dendias, yine aynı konuşmasında Türkiye ile istikşafi görüşmeler öncesi Yunanistan'ın kara suları konusunda müzakere kabul etmeyeceğini söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise, bugün "Batı kara suları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor" diye konuştu.

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Arka arkaya yapılan açıklamaların ardından gözlerin çevrildiği Girit Adası'ndan ise, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı hayli sürpriz fotoğraflara internet sitesinde yer verdi.

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Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda, Girit Adası'nın doğusu ve güneyinde savaş uçakları ve gemilerinin tatbikat yaptığı görüldü.

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PASSEX isimli tatbikatta çekilen fotoğraflar, 19 Ocak 2021 tarihli. Tatbikatta Türk, İspanyol ve Yunan savaş gemileri aynı karede yer aldı.

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Yunan Genelkurmay Başkanlığı, uluslararası tatbikata iki savaş gemisi, bir denizaltı ve hava kuvvetlerine ait savaş uçağıyla katıldığını duyurdu.

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İnternet sitesindeki resmi açıklamada 'müttefiklerle' tatbikatın icra edildiği, PASSEX'in operasyonel hazırlık ve muharebe kabiliyetine yardım edeceği vurgulandı.

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NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, geçen yıl Doğu Akdeniz geriliminin zirveye çıktığı günlerde yine benzer çok uluslu bir tatbikatta bir araya gelmişti.

18TÜRKİYE MANŞETLER VE BAŞYAZILARDA

TÜRKİYE MANŞETLER VE BAŞYAZILARDA

Yunan medyasında, hafta başından bu yana 25 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek istikşafi görüşmelere ilişkin analizler göze çarpıyor. Medya, istikşafi görüşmelerden pek umutlu değil. Kathimerini gazetesi, mevcut şartlar altında herhangi bir ilerlemenin beklenmediğini belirttiği analizinde Ankara'nın Ege Denizi'ndeki amaçlarından vazgeçmediğini savundu.

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Kathimerini başyazısında ise 'Daha fazla oyun yok' başlığını kullandı, "Kimse Türkiye hakkında gerçekten bir illüzyona sahip değil" diyerek görüşmeler öncesi karamsar bir tablo çizdi. Ankara'dan gelen 'çelişkili mesaj yağmuru'nun olumsuz beklentiye girenleri haklı çıkarmış gibi göründüğünü ileri süren Kathimerini, ayrıca Ankara'nın çelişkili davranarak görüşmeyi baltaladığını iddia etti. Her şeye rağmen iki taraf için de diplomasinin gerekliği olduğunu vurgulayan Kathimerini, taraflar masaya oturmadan önce Ankara'nın daha fazla oyun oynamadığını kanıtlaması gerektiğini savundu.

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To Vima gazetesi Salı günü başyazısında 'Türkiye ile iyi komşuluk dönemi' başlığını kullandı ve 2016'dan bu yana 25 Ocak'ta ilk kez başlayacak istikşafi görüşmelere vurgu yaptı. To Vima, Türkiye'nin 2020'de Doğu Akdeniz'den Ortadoğu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya ve Karadeniz'e kadar birçok bölgede gücünü artırmak için her şeyi yaptığını savundu.

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ABD'de bugün başlayacak Joe Biden dönemini ve Ankara'dan yükselen Avrupa Birliği (AB) mesajlarını öne çıkaran Yunan gazetesi, İstanbul'daki müzakerelerde 1999 Helsinki AB zirvesinin yol haritası olarak ele alınabileceğini yazdı.

22İLK F-16 TEST EDİLDİ

İLK F-16 TEST EDİLDİ

Yunan ordusu, hafta sonu modernizasyon planı uygulanarak F-16'ların en üst düzeyi olan Viper Block'a ulaştırılmış ilk savaş uçağının test edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanı Floros, "İlk Viper F-16 Yunanistan semalarında. Yunan Hava Kuvvetleri hiç olmadığı kadar ileride. Gökyüzü bizimdir" dedi.

23ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

ABD ÖZEL KUVVETLERİYLE TATBİKAT

Türkiye'ye karşı Fransa'dan Rafale jetlerini resmen satın alan Yunanistan, geçen hafta da ABD ile birlikte tatbikata girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikata Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölüm ise, Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi.

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Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı.

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Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

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Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı.

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Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı.

30ABDDEN F-35 İSTEDİLER

ABD'DEN F-35 İSTEDİLER

Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı, Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için ABD'den F-35 savaş uçağı istedi.

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Yunanistan, 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD'ye başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyonu ERT'nin Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, F-35 uçaklarının satın alınması için ABD'ye resmi başvurunun yapıldığı bildirildi.

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Yunanistan ve ABD'nin yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Pyatt, F-35'ler için gelen talepten büyük bir memnuyite duyduğunu söyledi.

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Atina Büyükelçisi Pyatt, "F-35'lerin satışında desteğimizin sinyalini verdik" ifadesini kullandı, ABD ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi.

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Yunan medyası, Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacak.

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F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye için üretilen sekiz F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu.

36RAFALE JETLERİ ONAYLANDI

RAFALE JETLERİ ONAYLANDI

Türkiye ile bu ayın sonunda istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Yunanistan, parlamento hafta içinde Fransa'dan satın alınacak Rafale jetlerini onayladı. İlk savaş uçaklarının bu ay sonuna kadar Yunanistan'a teslim edilmesi planlanıyor.

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Savunma Bakanı Nikos Panayotupulos, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, parlamentodan geçen tasarının 'Her yöne net bir mesaj ilettiğini' belirterek Türkiye'yi hedef gösterdi.

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2,5 milyar euro tutarındaki anlaşma, Fransa'nın 2020 yazında Yunanistan'ın yanında yer almasıyla ortaya çıktı ve ödemeler önümüzdeki beş yıl içinde tamamlanacak.

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Fransa, tırmanan gerilimde Yunanistan'a desteğini göstermek için geçtiğimiz yaz mevsiminde Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne iki Rafale jeti göndermişti.

40EGE DENİZİNİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı.

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Başlattığı silahlanma yarışında bütçeyi beş kat artıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak.

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Yerel medyadaki haberlere, Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre, Yunanistan yakın zamanda üç ayrı silahlanma programını hayata geçirecek.

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Bunlardan ilki, Avusturya firması Schiebel'in ürettiği uzaktan kumandalı dört Camcopter S-100 helikopterinin alınması. Altı saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek.

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Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var, 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füzeyle donatılacak.

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Yunan medyası, dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı.

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Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci hamle ise, halihazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Sperwer ve Le Sperwer-B insansız uçaklarının yenilenmesi.

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Önceki modelleri havada altı saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek, menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek.

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Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için ABD üretimi T-6A Texan II'nin satın alınması.

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Haberlere göre, söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun.

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Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail'le ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak.

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22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.

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Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.

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Geçtiğimiz Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi, Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi.

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Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi, ekonomik darboğaza rağmen son 11 yılın en savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre, silahlanma payının beş kat arttığı görülüyor.

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Yunanistan, gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam, 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi, derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesini düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti.

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Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu ve bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde yüzde 10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu.

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