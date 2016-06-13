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    13.06.2016 - 09:56 |

    Ağız kokusu için sahurda maydanoz yiyin

    Diş Hekimi Pertev Kökdemir, sahur ve iftarda tüketilecek bazı bitkilerin ağız kokusunu engelleyebileceğini söyledi.

    Ağız kokusu için sahurda maydanoz yiyin

    İftardan veya sahurdan sonra dişler fırçalanmıyorsa gıda artıkları ağız kokusuna neden olur. Uzun süre temizlenmeyen ağızda, diş eti iltihabı başlar ve bu iltihap da kokuya neden olur. İftardan ve sahurdan sonra yemek artıklarını uzaklaştırmak için dişler mutlaka en az iki-üç dakika fırçalanmalı. Sonrasında da diş ipi ve gargara kullanılmalı.

    SÜT İÇMEK KOKUYU AZALTIYOR

    Bunun yanında ağız kokusunu engellemek için bitkilerden de yararlanılabilir. Maydanoz, nane, zencefil, dereotu, adaçayı, tarçın, yeşil çay, okaliptus, kakule, kişniş de ağız kokusuna iyi gelir. Kimi çiğ şekilde çiğnendiğinde, kimisi de çay şeklinde demlenip içildiğinde ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda bir bardak soğuk süt içilmesi de kokuyu azaltır.

    SADECE GARGARAYA GÜVENMEYİN

    İçinde alkol olan ağız gargaraları, ağız kuruluğunu daha da arttırır. Dişleri fırçalamayıp sadece gargarayla diş üzerindeki plağı uzaklaştırmaya çalışmak son derece yanlış. Ağız kokusunu gidereyim derken daha fazla ağız kokusuna neden olunur. Oruçluyken su yutmamak şartıyla gün içinde ağzın çalkalanması da bakterileri ve ağız kokusunu azaltır.

    Ağız kokusu için sahurda maydanoz yiyin


    Diş Hekimi Pertev Kökdemir

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