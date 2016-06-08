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    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Bulgurlu soğuk çorba tarifi
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    08.06.2016 - 17:54 |

    Bulgurlu soğuk çorba tarifi

    Her ay hazırladığı bulgurlu yemek tarifleriyle sofralarda lezzet şöleni yaşatan Duru Bulgur, mübarek Ramazan ayında lezzet tutkunlarına Bulgurlu Soğuk Çorbayı öneriyor.

    Bulgurlu soğuk çorba tarifi

    Bulgurlu yaz çorbası bu sıcaklarda iftar sofralarında soğuk çorba arayanlara hem pratik hem de serinletici bir tarif. Duru Pilavlık Bulgurdan hazırlanan Bulgurlu Soğuk Çorbanın her kaşığı sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Bu leziz çorbanın tarifi ise şöyle:

    İÇİNDEKİLER

    4 su Bardağı (25 gram) Ispanak

    6 su bardağı (1200 gram) Su

    3 tatlı kaşığı (18 gram) Tuz

    1 su bardağı (160 gram) Duru Pilavlık Bulgur

    5 diş (15 gram) Sarımsak

    1 su bardağı (250 gram) Yoğurt(Süzme)

    1 yemek kaşığı (1,5 gram) Nane

    HAZIRLANIŞI

    Ispanaklar ayıklanır, iyice yıkanır ve ince ince doğranır. İki su bardağı su kaynatılır. Bir tatlı kaşığı tuz, bulgur ve ıspanak ilave edilerek kısık ateşte iyice suyunu çekinceye kadar pişirilir ve soğumaya bırakılır.

    Sarımsaklar soyulur, yıkanır ve 2 tatlı kaşığı tuz ile dövülür. Yoğurt 4 su bardağı su ile ezilir. Ezilmiş sarımsak soğutulmuş yemeğe ilave edilip karıştırılır. Üzerine nane serpilerek soğuk oyarak servis edilir.

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