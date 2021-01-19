2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
Ramazan ayı ne zaman başlayacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte Ocak ayının büyük bölümü geride kaldı. Mübarek üç aylar içerisinde Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayının eda edileceği tarihte netleşti. Peki 2021 Ramazan ayı ne zaman gerçekleştirilecek? Ramazan Bayramı hangi tarihlere denk geliyor?
Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan içerisinde İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadetinin yer aldığı Ramazan ayının bu yıl hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2021 yılına girilmesi ile birlikte Ocak ayı içerisinde 18 günlük sürecin geride kalmasının ardından vatandaşlar tarafından en merak edilen konu başlıkları arasında Ramazan ayı ne zaman, bayram hangi tarihlere geliyor sorusu geliyor?
2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2021 Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan tarihinde başlayacak. 12 Mayıs Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramının ise Arefe günü idrak edilecek. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramının ilk günü olarak idrak edilecek
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
13 Şubat 2021 Üç Ayların Başlangıcı
18 Şubat Perşembe Regaip Kandili
10 Mart Çarşamba Miraç Kandili
14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı
27 Mart Berat Kandili
13 Nisan Ramazan Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi
12 Mayıs Arefe Günü
13 Mayıs Ramazan Bayramının 1. Günü
14 Mayıs Ramazan Bayramının 2. Günü
15 Mayıs Ramazan Bayramının 3. Günü
19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi
20 Temmuz Kurban Bayramının 1. Günü
21 Temmuz Kurban Bayramın 2. günü
22 Temmuz Kurban Bayramının 3. Günü
23 Temmuz Kurban Bayramının 4. Günü
9 Ağustos Hicri Yılbaşı
18 Ağustos Aşure Günü
17 Ekim 2021 Mevlit Kandili