El-Adl Ne Demek? El-Adl Fazileti Ve Anlamı

El-Adl mutlak adil olan ve çok adaletli olan anlamına gelmektedir. El-Adl Esmaül Hüsnası'nın ism-i şerifi Allah'ın isimlerinden birisidir. El-Adl isminin faziletleri de bulunmaktadır.

El-Adl Anlamı Nedir?

Adl kelimesi adaletli ve adil kelimelerinden gelmektedir. Adl kelimesinin anlamı Allah mutlaka ve daima adil olarak hükmeden, kesinlikle zulmetmeyen ve aşırıya gitmeyen anlamına gelmektedir. El-Adl isminin anlamı birkaç farklı şekilde açıklanmaktadır. El-Adl isminin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

- Gerçekten adalet sahibi olan O'dur.

- Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur.

- Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır.

- Adaletli olan O'dur.

- Adalet ile hükmeden O'dur.

- Adalet sahibi olan O'dur.

El-Adl Esması'nın zikir adedi 104 tanedir. El-Adl Esması'nın zikir günü pazar günüdür. Son olarak El-Adl Esması'nın zikir saati ise Güneş'tir.

El-Adl Faziletleri Nedir?

Mutlak adalet sahibi ve çok adaletli anlamına gelen El-Adl isminin faziletleri aşağıda belirtilmiştir.

- El-Adl ismini adaletten sapmamak ve istikametin düzelmesi için ''Ya Adl Celle Celalühü'' diyerek toplamda 104 kez okunmalıdır.

- Cuma gecesi 25 ekmek parçasına El-Adl ismini yazan ve okuyan kişi daha sonra bunu yer ise Allah bütün mahlukatı o kişiye musahhar kılar.

- El-Adl ismi zikrin usulüne uygun olarak devam eden kişi, iş hayatında ve davranışlarında adil olur.Bu kişi kimseye zulüm etmez. Kendini fitne ve fesat düşüncelerden kurtarır ve kötü huylar iyi huylarına dönüşür. Böylece güzel bir ahlaka sahip olur.