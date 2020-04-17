El-Mütekebbir Ne Demek? El-Mütekebbir Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna’da yer alan tüm isimler, gönülden zikredildiğinde kişiye farklı faziletlerle dönmektedir. El-Mütekebbir esmasında da çok sayıda fazileti olduğuna inanılmaktadır. Bu bağlamda Müslümanlara El-Mütekebbir ile yapılan zikirleri alışkanlık haline getirmesi tavsiye dilmektedir.

El-Mütekebbir Anlamı Nedir?

El-Mütekebbir isminin kelime anlamı, büyüklük ve yücelik manasına gelmektedir. Bu bağlamda, Allah her vakitte ve her koşulda büyüklüğünü göstermektedir. O’nun sıfatlarının önemi bilinemeyecek ve öğrenilemeyecek kadar yücedir. Allah, yaratılan bütün varlıklardan daha farklı ve ulu sıfatların sahibidir. O, azgın ve zalim olan herkesi cezalandıran ve mutlak gücünü kabul etmeye mecbur bırakandır.

El-Mütekebbir Faziletleri Nedir?

El-Mütekebbir esması iyi niyetle ve gönülden gelen bir inançla çekildiğinde faziletlerini doğrudan kişiye ihsan etmektedir. Bu bağlamda, El-Mütekebbir ya da “Ya Mütekebbir Celle Celalühü” esması ile Allah’ın izniyle olmayacak dua yoktur. El-Mütekebbir zikrini alışkanlık haline getiren kişiler aşağıdaki nimetlere ve faziletlere erişmektedir.

- Haklı bir gerekçesi varsa üst mevkideki kişiden istedikleri reddedilmez.

- Allah’ın sevgi ve rızasına nail olurlar.

- Maddi ve manevi anlamda kazanç elde ederler ve bu kazançları da bereketli olur.

- Her yerde saygı duyulan bir makama erişirler ve insanlar tarafından sevilirler.

- Kaza, bela ve diğer musibetlerden korunurlar.

- Etraflarındaki kimseleri tesir altına alırlar ve onlara sözlerini dinletebilirler.

- Allah katında kadir ve kıymetleri bir kul olarak değer görürler.