Haram Aylar Nelerdir? Haram Aylarda Ne Yapılmaz? Haram Aylar İle İlgili Ayetler...

Eşhürün Erbaatün Hurum adıyla da bilinen haram aylar, olağan aylardan farklıdır. Tüm Müslümanlar, bu aylarda neleri yapmaması gerektiğini bilmeli ve buna göre hareket etmelidir.



Haram Aylar Nelerdir?



Haram aylar, şu an kullanmakta olduğumuz Miladi takvime göre değil Hicri takvime göre belirlenmiştir.



1- Zilkade Ayı:



Haram ayların ilki olduğu için en önemli aylardan biridir. Kısaltması ''zâ'' olan Zilkade kelimesi, barışa rehberlik eden, barışın öncüsü anlamına gelir.



2- Zilhicce Ayı:



Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce, Haram ayların ise ikincisidir. ''Zel'' şeklinde kısaltılarak yazılır. 10. günü, Kurban bayramı başlar ve 4 gün sürer. Hem günahlardan sakınma hem de yardımlaşma ayı olarak da bilinir.



3- Muharrem:



Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Ayı, aynı zamanda Serd aylarının sonuncudur. 11. ay ile başlayan Serd ayları, bu ay ile birlikte tamamlanır. Muharrem kelimesinin sözlük anlamı yasaklanmış, haram kılınmıştır. Müslümanlar, bu mübarek aylara mahsus olmak üzere yasaklanmış şeylerden uzak durur.



4- Recep:



Haram ayların sonuncusu olan Recep ayı, aynı zamanda Üç Ayların başlangıcıdır.



Haram Aylarda Ne Yapılmaz?



Haram aylar, barış aylarıdır. Bu dört ayda savaşılmaz ve muhtaç durumda olan kişilere yardım edilir.



Haram Aylar ile İlgili Ayetler



1- Tevbe Suresi / 36



Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın katında ayların sayısı on ikidir. Bu on iki ayın dördü haram aylardır. O aylar içinde sakın kendi benliklerinize / nefslerinize zulmetmeyin. Fakat müşrikler sizinle nasıl bir araya gelip savaşıyorsa siz de onlarla eksiksiz bir şekilde savaşın. Allah, helale yönelmiş olan takva sahipleriyle birliktedir.



2- Maide Suresi / 2



Ey iman edenler! Savaşmanın yasak olduğu haram aylarda kurbanlık olarak verilmiş hediyelere, Mescid'i Haramda ibadet edenlere saygısızlık etmeyin. Yalnızca ihramdan çıktığınızda avlanın. Sizi Mescid'i Haram'dan uzaklaştırmak isteyenlere karşı öfkelenmeyin ve düşmanca davranmayın. Kötülük ve savaşta değil, iyilikte, hayırda ve barışta yardımlaşın. Allah'tan korkun! Şüphesiz Allah'ın azabı çok çetindir.



Haram Aylar ile Üç Aylar Aynı mı?



Üç aylar ile haram aylar birbirinden farklıdır.



Üç Aylar: Recep, Şaban, Ramazan



Haram Aylar: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep