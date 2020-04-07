Kafir Nedir? Kafir Olmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre Kafir Ne Anlama Gelir?

Kafir kelimesinin ilk anlamı Allah’ın var olduğunu ve tek olduğunu inkar eden kişidir. Birden fazla kişi ifade edilecekse “kafirler” şeklinde kullanılır. Arapça kāfir olarak yazılan kelime halk arasında bir kişiye argo kelime olarak da söylenmektedir. Sitem etme amacıyla bir hitap sözcüğü olarak kullanılan kelime; mecazen de acımasız ve zalim kişiyi ifade eder.



Kafir Olmak Ne Demektir?



Kafir olmak hak arasında Allah’ı inkar eden kişilere verilen isimdir. Aynı zamanda Hıristiyanlar için de bazı bölgelerde kafir adı kullanılır. Dinsiz, inançsız kimseler için söylenen kafir sözcüğünün cümle içinde örneklendirilmesi; “Ahmet ağabey kötülüğe bulaşa bulaşa sonunda kafir oldu.” şeklindedir.



TDK'ya Göre Kafir Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumuna göre kafir kelimesinin dört farklı anlamı vardır. İlki Tanrı’nın varlığını reddetme, ikincisi sitem adına kullanılan bir kelime, üçüncüsü acımasız kişiler için kullanılan kelime, sonuncusu da halk arasında Müslüman olmayan kişiler için kullanılan isimdir.