Kezban İsminin Anlamı Nedir? Kezban Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kezban Farsça kökenli isimlerden biridir. Çok eski yıllardan günümüze kadar Türkçeye yerleşmiş olarak kız bebekleri için kullanılan güzel isimler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu açısından anlamına bakıldığı zaman ‘bir yeri yöneten kadın kahya’ olarak geçtiği görülmektedir.



Kezban Ne Demek?



Kezban farklı anlamları ile Türkçede sıkça kullanılan en özel isimler arasında yer almaktadır.



- Bir yeri yöneten kadın Kahya,

- Ev kadını,

- Evine ve kocasına bağlı kadın,



Bu güzel ve özel anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek isimler arasında yer almaktadır. Özellikle kırsal kesimde çok fazla tercih edilen bu isim, son dönemlerde Metropolitan alanlarda da aileler tarafından beğenilmektedir.



Kezban İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen konular arasında Kezban isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Kezban ismi Kur'an'da yer almamaktadır. Özellikle karakteristik ayrıcalığı ile kadınlara ayrı bir liderlik katan anlamı üzerinden bu ismi kız çocukları için kullanabilirsiniz. Farsça üzerinden Türkçeye geçmiş olan Kezban ismi tek başına ya da farklı isimler ile beraber kullanılabilir. Son dönemlerin popüler isimleri arasında yer alan Kezban’ı siz de kız çocuğunuza verebilirsiniz.