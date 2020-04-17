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    17.04.2020 - 23:30 |

    Mâlikü’l-Mülk Ne Demek? Mâlikü’l-Mülk Fazileti ve Anlamı

    Mâlikü’l-Mülk Allah'ın isimlerinden biridir. Bu isim aynı zamanda kelime anlamı üzerinden de sözcük olarak ifade edilmektedir. Bu kelimeyi ve ism-i şerifi öğrenebilir; faziletleri üzerinden de sorunlarınıza çare bulabilirsiniz. Peki, Mâlikü’l-Mülk ne demek? Mâlikü’l-Mülk fazileti ve anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

    Mâlikü’l-Mülk Ne Demek? Mâlikü’l-Mülk Fazileti ve Anlamı

    Mâlikü’l-Mülk kelime anlamı itibariyle ‘Mülkün gerçek sahibi; bütün varlık aleminin tek hakimi’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifadesi ile beraber aynı zaman Mâlikü’l-Mülk İsmi şerifi faziletleri üzerinden farklı sayılar eşliğinde gün içerisinde okuyabilirsiniz.

    Mâlikü’l-Mülk Anlamı Nedir? 

    Mâlikü’l-Mülk ‘Allahü Teâlâ bütün kainatın tek sahibi ve hakimdir’ şeklinde ifade edilmektedir. Dilediği kişiy mülk verirken dilediği kişi için bunu gerçekleştirmez. Aynı zamanda istediğini az verir istediğine ise çok verir. Mutlak hükümranlık tamamen O’na aittir. Bu isme nasip olan kul yaşam içerisinde mal ve mülkü nasıl kullanacağını bilir. Cimrilik ve israftan tamamen uzak kalır.

    Mâlikü’l-Mülk Faziletleri

    Mâlikü’l-Mülk faziletleri farklı faydaları üzerinden insanların yaşamlarında olumlu sonuçlar tesir etmektedir.

    - 5 vakit namazdan sonra bu İsmi şerifi zikreden kişilerin muradı gerçekleşir,

    - Bu İsmi Şerifi zikreden insanların mülkü çok olur. Hiç kimseye muhtaç olmaz ve fakirlikten kurtulur. Kazancına zarar gelmez ve istediğim mal ve mülke sahip olur.

    - Halk arasında çok sevilen kişi olur,

    - Kalbinde vesvese ve şüphe olan kişiler bu ismi tekrarladığı takdirde bundan kurtulur,

    - Bu ismi Şerif'in tekrarı gün içerisinde defalarca yapıldığında havada, karada ve denizde tüm sorunlardan kurtulma şansı elde edilir,

    - Tenha bir yerde tertemiz şekilde 14641 kez okunması ile beraber Allahü Teala tüm istek ve ihtiyaçları karşılar,

    Bu gibi daha pek çok farklı fayda faziletleri ile beraber Mâlikü’l-Mülk ismi şerifi üzerinden gerçeğe dönüştürülür. Önemli olan bu ismi temiz bir kalple büyük bir inanç ile gün içerisinde defalarca dile getirmektir.

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