Mus'ab Bin Umeyr Kimdir? Kısaca Mus'ab Bin Umeyr'in Hayatı Ve Sözleri

Kabe’nin sancaktarlık görevini (sidane/hicabe) alan Abduddaroğullarına mensup olan Mus’ab bin Umeyr, zengin bir ailenin çocuğuydu. Mekke’de yaşayan ve lüks içerisinde yaşayan bu sahabe, İslam’ın en tanınmış simalarından biridir.

Mus'Ab Bin Umeyr Kimdir?

Abdüddaroğullarında yetişen ve yakışıklığı ile meşhur olan Musab bin Umeyr, şık giyinimi ve sürdüğü kokularla meşhur birisiydi. Mekke ahalisi onu güzel kokusuyla tanırdı. Peygamberimiz aleyhisselam’ın azadlı kölesi Zeyd ona İslam’ı tebliğ etti. O da bu tebliği kabul etti ve Müslüman oldu.

İlk zamanlar annesi tepki gösterdi ve onu evden kovdu. Güzel kokulu ve şık giyinimli Musab artık fakir birisiydi. İşkence ve tehditlerden yılmadı. Kararlılığını gösterdi. Güzel üslubu ve yakışıklılığı nedeniyle Medine’ye ‘ilk öğretmen’ sıfatı ile görevlendirildi. Rasulullah sallalahu aleyhi vesselem İslam dinini anlatmak üzere Musab bin Umeyr’i Medine’ye gönderdi.

Kısa sürede İslam Medine’de yayılmaya ve kabul görmeye başladı. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed aleyhisselam’a hayatı zindan etmişti ve ona hareket alanı bırakmamıştı. Müslümanlar da tehdit ve işkenceler altında yaşamak zorunda kalıyordu. Medine’de Evs ve Hazreç kabilelerinin Müslümanlığı kabul etmesiyle birlikte Mekkeli Müslümanlar Medine’ye hicret etti.

Kısaca Mus'Ab Bin Umeyr'in Hayatı ve Sözleri

Tarih kitaplarında Musab bin Ümeyr’in en meşhur sözü Bedir Savaş’nda esir düşen kardeşi hakkındadır. Bu söz kardeşlikle ilgili ilmihallerde ve tefsirlerde örnek teşkil etti. Ebu Aziz Musab’ın Müşrik kardeşlerinden biriydi ve Bedir’de Müslümanlara karşı savaşmıştı. Ebu Aziz esir düştü ve Musab ile karşılaştı. ‘seninle kardeş değil miyiz?’ dedi. Musab bin Umeyr ‘şu elini bağlayan kişi benim kardeşimdir.’ dedi ve elini bağlayan Müslümana ‘ Azizin elini sıkı bağla annesi zengindir’ dedi.

Bedir savaşı sonrasında cereyan eden Uhud Savaşı Musab Bin Umeyr’in son savaşı oldu. Bu savaşta sancağı taşıyan sahabeydi ve önce kolları kesildi sonra şehid edildi. Rasulullah aleyhisselam şehidler arasında gezerken Musab’ı gördü ve ağladı. Zira Mekke’nin en zengin ve en yakışıklı genci için bir kefen bulunamadı. Ayakları otlarla üst kısmı ise bir parça bezle örtüldü ve bu şekilde gömüldü. İlk öğretmen Musab bin Umeyr, ahireti dünya hayatına tercih eden örnek sahabelerden biridir.