İftarı nasıl açmak gerekir?

Dr. Esra Şahin, ramazanda iftar yemeğine su içtikten sonra peynir, zeytin veya çorba gibi hafif bir besinle başlamanın en sağlıklı seçim olacağını bildirdi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Esra Şahin, ramazanda gün boyu aç kalan vücudun toparlanabilmesi ve birden yükleme yapılmaması açısından iftar yemeğine su içtikten sonra peynir, zeytin veya çorba gibi hafif bir besinle başlamanın en sağlıklı seçim olacağını bildirdi.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, on bir ayın sultanı ramazana ilişkin beslenme önerilerinde bulunarak, insanların alışkanlıklarıyla tercih ettikleri ürünlerin dönemsel olarak değişebileceğini ifade etti.



Ramazan ayının da bu değişimlerin en belirgin olduğu dönemlerin başında geldiğini aktaran Şahin, bu nedenle bu ayda da yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uygun olarak hareket etmek gerektiğini söyledi.



Esra Şahin, ramazan ayında sağlığın korunması ve yeterli dengeli beslenmenin sağlanması açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin,"Gün boyu aç kalan vücudun toparlanabilmesi ve birden yükleme yapılmaması açısından iftar yemeğine su içtikten sonra peynir, zeytin veya çorba gibi hafif bir besinle başlamak en sağlıklı seçim olacaktır.

Oruç açıldıktan sonra 10-30 dakika beklenmesinin ardından ızgara et ve salata veya etin yağıyla pişirilmiş etli sebze yemeği tüketimi tercih edilebilir. Ramazan ayında sık yaşanan kabızlık probleminin önlenmesi açısından posa tüketimi oldukça önemlidir ve iftar menülerinde salata mutlaka kullanılmalıdır. Yoğurt, ayran veya cacık yine iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında olmalıdır."bilgisini verdi.



"Oruç için tok tutarken, susatmayacak gıdalar seçilmeli"



Şahin, ramazan ayının sıcak döneme denk gelmesinin ve oruç süresinin uzun olmasının sahur yemeğinde seçilecek besinlerin de önemini artırdığını anlatarak, "Sahurda hem kişiyi tok tutacak hem susatmayacak gıdalar seçmek ramazanı daha rahat ve sağlıklı geçirmeyi sağlayacaktır." dedi.



"Sahurda pide yerine tam buğday veya çavdar ekmeği tüketin"



Oruçluyken su tüketiminin olmayışının vücuttaki su oranını azalttığını aktaran Şahin, bunun da dolaşım problemlerinin yanı sıra, kabızlığı da tetikleyebileceğini söyledi.



Esra Şahin, günlük 2-2.5 litre olması gereken su tüketiminin ramazanda da gerekli olduğuna işaret ederek, bu miktardaki su tüketiminin iftar-sahur arasına yayılması gerektiğinin önemine değindi.