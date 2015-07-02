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    02.07.2015 - 11:49 |

    Kandil simidi

    Kandil simidini hem kandiller için hem de sahurda tok tutması için hazırlayabilirsiniz.

    Kandil simidi

    Malzemeler:

    1 yumurta (sarısı içine, beyazı üstüne kullanılacak)

    Yarım bardak sıvı yağ,

    125 gram tereyağı

    3 kaşık yoğurt

    1 tatlı kaşığı karbonat

    1 kaşık taze limon suyu

    Yarım kaşık tuz

    1 kaşık toz şeker

    Aldığı kadar un

    Yapılışı:

    1 yumurta sarısını, tuz ve şeker ile çırpın. Sırasıyla yoğurt, tereyağı, limon suyu, karbonat ve unu ilave edin.

    Katı bir hamur elde edince sıvı yağ ilave edin ve yoğurun. Hamuru ufak parçalara ayrılıp simit şekli verin.

    Simit halkalarını bir tabakta iyice çırptığınız yumurta akına batırın ve yağladığınız tepsiye dizip üzerine bol susam dökün.

    200 derecelik ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

    Afiyet olsun

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