Ramazan ayında susuzluğa deva: Meyan kökü şerbeti

Ramazan ayı son yıllarda yazın en sıcak günlerine denk geliyor. Oruç tutanların en çok zorlandığı konu ise susuzluk. Önerilen ise bir bitki olan meyan kökünden yapılan şerbetler. Meyan kökü saç ve cilde faydalı olduğu kadar vücudun sağlıklı işleyişinde de oldukça etkili. Meyan kökü karaciğer sağlığını korur ve güçlendirir, diyabete iyi gelir. Ayrıca kan basıncı ve kalp sağlığına faydaları kanıtlanmıştır.

Meyan kökü ramazan ayında en çok satılan bitkiler arasında. Sıcak ve soğuk şerbetleri yapılarak iftar ve sahurlarda bir çay bardağı kadar tüketilmesi kafidir.

Şerbet ise şöyle hazırlanıyor: 10 gram lifli meyan kökü sıcak içme suyuna katılır. İçine tercihen tarçın veya karanfil eklenerek yeni bir aroma verilebilir.