Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı 2020 bu yıl hangi günlere denk geliyor?
Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? sorusu en çok merak edilen sorulardan biri. Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak, bu yıl Ramazan Bayramı hangi günlere denk gelecek? İşte Ramazan Bayramı 2020 tarihleri...
İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı başladı. Büyük heyecanla yurdun dört bir yanında yaşanan Ramazan ayı, akıllara bayramın ne zaman idrak edileceğini getiriyor. Milyonlarca Müslüman Ramazan Bayramını kutlamak için sabırsızlanıyor. Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı 2020 tarihleri hangi günlere denk geliyor? Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı, İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.
RAMAZAN BAYRAMI 2020 TARİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?
23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe
24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün
25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün
26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün