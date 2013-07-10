BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Ramazan çöreği
    ABONE OL
    10.07.2013 - 17:54 |

    Ramazan çöreği

    Tokat’ta Ramazan ayına özel yapılan çörekler tezgahlardaki yerini aldı.

    Ramazan çöreği

    Tokat’ta Ramazan ayı ile birlikte nohut mayasından yapılan tuzsuz ve şekersiz olması nedeniyle damaklarda kendini has ayrı bir tat bırakan çörekler şeker, tansiyon ve mide rahatsızlığı olan kişilere iyi geliyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek kara fırınlarda pişiriliyor. Ramazan çöreğinin fiyatı ise gramajına göre 2 ile 10 TL arasında değişiyor. Çörekçi Harun Kılıç, cevizli, sade, kuru üzümlü yapılan çöreklerden il dışından da taleplerin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda 25 yıldır simit satan Mehmet Çiftçioğlu da Ramazan aylarında Tokat'ta simit üretiminin azaltarak çöreğe ağırlık verildiğini söyledi.

    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında? Ne işle meşgul?

    Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir, kaç yaşında? Ne işle meşgul?

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

    Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

    Sıradaki Haber