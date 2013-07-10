Ramazan çöreği

Tokat’ta Ramazan ayı ile birlikte nohut mayasından yapılan tuzsuz ve şekersiz olması nedeniyle damaklarda kendini has ayrı bir tat bırakan çörekler şeker, tansiyon ve mide rahatsızlığı olan kişilere iyi geliyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek kara fırınlarda pişiriliyor. Ramazan çöreğinin fiyatı ise gramajına göre 2 ile 10 TL arasında değişiyor. Çörekçi Harun Kılıç, cevizli, sade, kuru üzümlü yapılan çöreklerden il dışından da taleplerin geldiğini söyledi. Cumhuriyet Meydanı'nda 25 yıldır simit satan Mehmet Çiftçioğlu da Ramazan aylarında Tokat'ta simit üretiminin azaltarak çöreğe ağırlık verildiğini söyledi.