Patlıcan beğendili ve pideli mini köfte tarifi

2 Kişilik



Malzemeler:

1 adet orta boy pide

2 adet patlıcan

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı süt

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı kadar rendelenmiş eski kaşar veya mozzarella peyniri

6-7 adet kiraz domates

1-2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1-2 dal maydanoz

Köftesi için:

350 gram kıyma

3-4 dal maydanoz, ince kıyılmış

1 adet küçük boy soğan, rendelenmiş

Tuz, karabiber, kimyon

1 dilim bayat ekmek içi

Kızartmak için sıvı yağ (3-4 yemek kaşığı kadar)

Hazırlanışı:

Köfte hamuru için kıymayı çukur bir kaba alın. İnce kıyılmış maydanozu, soğanı, tuzu, baharatı ve su ile ıslatılıp iyice ufalanmış bayat ekmek içini ekleyin. İyice yoğurun. Köfte hamurunu buzdolabında bekletin.

Patlıcanı yıkayıp iyice kuruladıktan sonra birkaç yerinden kürdanla delikler açın. Fırında veya ocak üzerinde közleyin. Patlıcanlar közlenince piknik poşetine aktarıp iyice yumuşamasını ve kabuğunun kolayca soyulmasını sağlayın. Daha sonra kabuğunu soyun. Bıçakla incecik kıyın. Beğendi için tereyağını eritip unu kavurun. Sütü ekleyip biraz daha karıştırın. İnce kıydığınız patlıcanları ekleyin. 4-5 dakika pişirin. Ocaktan almadan birkaç dakika önce tuzunu, karabiberini ve rendelenmiş peynirini ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın.

Bu arada sıvı yağı ayrı bir tavada ısıtıp minik köfteleri ve kiraz domatesleri kızartın. Pide ekmeğini yağsız olarak tavada veya tost makinesinde kızartın. Üzerine hazırladığınız patlıcan beğendiyi yayın. Domatesle birlikte kızarttığınız minik köfteleri yerleştirin. En son biraz su ile sulandırdığınız süzme yoğurdu dökün, irice doğranmış maydanozu serpin. Bekletmeden hemen servis yapın.