Sağlıklı bir Ramazan için beslenme önerileri

1- Sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edin

Ramazan ayında tüketilen besinlerin pişirilme yöntemleri konusunda dikkatli olunmalıdır. Kızartma usulü ile pişirilmiş yemekler yerine ızgara, fırında, haşlama veya buğulama yöntemleri tercih edilebilir. Böylelikle mide krampları, reflü, mide yanması ve hazımsızlık riski en aza indirilmiş olur.

2- Orucu hurma ve kuru kayısı ile açın

Uzun süren açlık sonrası iftarda kalorisi fazla olan besinlere yönelim fazla olmaktadır. Orucu hurma ve kuru kayısı gibi meyvelerle açmak, bu eğilimi azaltabilir. 10-15 dk sonrasında kuru fasulye, nohut, yarma ve yoğurt ile hazırlanan ayran aşı çorbası, mercimek veya cacık tercih edilebilir. İftarda tüketilen çorba, cacık gibi sulu besinler hem bir miktar sıvı ihtiyacını karşılayacaktır hem de mide doygunluğunu artıracaktır.

3- Yemeği yavaş yavaş tüketin

İftar sofralarında yemeği hızlı bir şekilde ve az çiğneyerek tüketmek yerine, küçük lokmalar halinde yavaş yavaş yemek uygun olacaktır. Çünkü hızlı ve aşırı miktarda besin ile mideye yüklenme, ani gerginlik ve tansiyon yükselmesi ile nörolojik hormonların hızlı salgılanmasına yol açar.

4- İftarda pide sahurda tam buğday ekmeği tercih edin

Bir ramazan klasiği olan pide, iftarda tercih edilmelidir. Sahurda ise tam buğday veya tam çavdar ekmeği tercih edilmelidir. Çünkü tam tahıllı unlardan yapılmış ekmekler daha uzun süre tok tutarak oruç tutan kişinin acıkmasını geciktirir. Ayrıca 1 avuç içi büyüklüğündeki pidenin yaklaşık 50-70 kalori yani 1 dilim ekmek kalorisine eş değer olduğu da unutulmamalıdır.

5- Ana yemeğin yanında yoğurt veya ayran tüketin

İftarda, çorbadan sonra bir miktar etli sebze yemeği, ızgara, zeytinyağlı sebze yemeği ile beraber yoğurt veya ayran tercih edilebilir. Yemekten sonra ise mevsim itibarıyla karpuz, kavun, şekersiz veya az şekerli olarak hazırlanan komposto tüketilebilir. Yemekten 1 saat sonra ufak bir porsiyon sütlü tatlı ile devam edilebilir.

6- Su tüketimine dikkat edin

Ramazan ayının sıcak günlere denk gelmesi ve vücudun su ihtiyacının artması, yeterli miktarda sıvı ve su alımı ramazanda daha da önem kazanır. Günlük su ihtiyacı 1,5-2 LT iken, sıcak aylarda bu gereksinim 2-2,5 LT’ ye çıkmaktadır. Sıvı ihtiyacının karşılanması için yeterli su tüketiminin yanı sıra, taze sıkılmış meyve ve maden suları, az şekerli veya şekersiz meyve kompostoları, kavun, karpuz gibi yaz meyveleri tüketilmelidir. Meyve tercihleri küçük porsiyonlar olmalıdır.

7- Her besin grubundan dengeli olarak tüketin

İftar sofrasında farklı besinlere yer vermeye çalışılmalıdır. Kırmızı et, balık, baklagiller, sebze yemeği dengeli bir şekilde 1 hafta boyunca tüketilebilir. Böylelikle sağlıklı bir beslenme düzeni sağlanabilir.

8- Kabızlık sorununa karşı önlem alın

Uzun süre aç kalmak, kabızlık sorununun artmasına sebep olabilir. Bu nedenle Ramazan ayında bol lifli ve posalı yiyeceklere ağırlık verilmelidir. Tam buğday veya kepekli ekmek, bulgur pilavı, kuru baklagiller tercih edilmesi, taze sebze ve meyve tercihleri bu dönemde yaşanabilecek kabızlık sorununun önüne geçecektir. Kabızlık sorunu yaşamamak için yeterli su tüketimi de son derece önemlidir.

9- İftardan sonra yürüyüş yapın

Ramazan ayı boyunca kilo almamak, formda kalmak ve sağlıklı beslenmek için mutlaka sahura kalkmak gerekir. İftardan sonra ise mümkün olduğunca hareket artırılmalı, egzersizler yapılmalı ve yürüyüşlere çıkılmalıdır.

10- Kronik hastalıkları olanlar oruç tutmak için doktoruna danışmalı

Oruç tutması sakıncalı olan hasta grupları, doktorlarının önerilerine uygun hareket etmelidir. Tansiyon, şeker ve kolesterol hastaları da oruç konusunda doktorunun uyarısına uymalıdır.

