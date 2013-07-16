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    16.07.2013 - 17:01 |

    Şekerpare ile lezzetli bir Ramazan!

    Yapılışı pratik ve hızlı olan şekerpare hemen herkesin bayıldığı enfes bir tatlıdır. Şekerpare ile Ramazan sofralarını tatlandırabilirsiniz.

    Şekerpare ile lezzetli bir Ramazan!

    Malzemeler:

    2 adet yumurta
    2 çay bardağı pudra şekeri
    2 çay bardağı sıvı yağ
    1 adet kabartma tozu
    4 su bardağı kadar un
    Ortası için fındık

    Şerbet için:

    3 su bardağı şeker
    3-3.5 su bardağı su
    Çeyrek limon suyu

    Yapılışı:

    Yumurta, pudra şekeri, yağ ve kabartma tozunu karıştırın. Üstüne aldığı kadar un ilave edin ve orta kararda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

    Kopardığınız ufak topları hafif yassı hale getirerek yağlanmış tepsiye sıralayın ve üzerine fındıkları yerleştirin.

    170-180 derecede ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar 15-20 dakika pişirin.

    Şerbeti hazırlamak için suyla şekeri 5 dakika kaynatın. Şurup kıvama gelince limon suyunu da ekleyin. Karışımı bir taşım kaynatıp altını kapatın.

    Şekerparelerinizi önceden pişirdiyseniz şerbeti sıcak olarak dökün. Ancak yeni çıkardıysanız şerbeti soğuk olarak dökün ve çekmesi için bekleyin.

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